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21 октября • обновлено в 17:31
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Порошенко – "Кварталу 95": извинились перед Кадыровым – извиняйтесь перед украинцами

1.1т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко осудил скандальное выступление "Квартала 95" и Национального хора имени Веревки о поджоге дома Валерии Гонтаревой и заметил, что владельцы на менеджеры "Квартала" и телеканала "1+1" должны извиниться .

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам пятого президента, история с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет.

"У дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год", - написал он.

Порошенко – "Кварталу 95": извинились перед Кадыровым – извиняйтесь перед украинцами

Новости
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Порошенко отметил, что хор Веревки - это один из художественных символов Украины, поэтому "Квартал" должен извиниться перед несколькими поколениями артистов, а также непосредственного перед Валерией Гонторевой.

"Оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители. Возможно, кадровые выводы сделает Минкульт. Но хор – это гораздо больше, чем его менеджмент. Чем та группа, которая пела в шоу.

Хору Веревки проходит 77-й год. За это время он стал одним из художественных символов Украины. Именно поэтому владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала "1+1" должны были бы извиниться – перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества. И конечно же перед главой Национального банка Валерией Гонтаревой", - написал Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL:

  • юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Они посвятили этому песню "Горела хата".

  • На скандал отреагировала и сама Гонтарева. "Это стыд! Смеяться с человеческого горя – это невозможно представить в цивилизованном обществе", – сказала она.

  • Также ситуацию прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он сказал, что радоваться горю других людей неправильно, впрочем, каждый может шутить, как ему захочется.

  • Сами же артисты заявили, что "юмор – их главное оружие" и они будут с гордостью заниматься своим делом.

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Персоны
Петр Порошенко Валерия Гонтарева
Тег
Квартал 95
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
48 человек заживо сожгли в Одессе и никто не требовал никаких извинений или парашенко забыл, или для него это была не трагедия
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Новиков Алекс, сходи покакай, бо екскременти вже діють на мозок.
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