Порошенко: Крым - это Украина, вскоре он вернется

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил участников митинга у Верховного Совета АР Крым против аннексии полуострова Россией, который состоялся 6 лет назад – 26 февраля 2014, за мужество и отвагу.

Об этом говорится в сайте пресс-службы "Европейской солидарности". Он отметил, что оккупанты впоследствии мстили и продолжают это делать лидерам той акции, таким как Ахтем Чийгоз.

"Но сломать их не удалось, и не удастся. Сегодня Ахтем Чийгоз с нами – он депутат украинского парламента от "Европейской Солидарности". Крым обязательно вернется в Украину. Мы все в это верим. Многие люди на полуострове ждут, когда наступит этот день, и не прекращают сопротивляться оккупации", – отметил Порошенко.

По его словам, в вопросе оккупации Крыма нынешняя власть ведет себя странно. В частности Порошенко обратил внимание на то, что правительство ликвидирует единственный крымскотатарский канал, который вещает на Крым и несет туда слово правды.

"Основные украинские каналы – закодировано. От монобольшинства звучат нелепые заявления о возможности якобы в обмен на уступки России по Донбассу восстановить водоснабжение в Крым. Тема возвращения полуострова исчезла даже по риторике власти, очарованной глазами Путина.

Объединяемся, друзья! Никто не заставит нас отчаяться и опустить руки. Пусть нас вдохновляет устойчивость Олега Сенцова, Владимира Балуха, Ахтема Чийгоза и тысяч других крымчан, которые не отступили, не сдались. Крым – это Украина! Мы помним. И мы вернемся. Слава Украине!", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыму российской оккупации.

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