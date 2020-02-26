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26 февраля • обновлено в 15:17
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Порошенко: Крым - это Украина, вскоре он вернется

1.9т
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Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил участников митинга у Верховного Совета АР Крым против аннексии полуострова Россией, который состоялся 6 лет назад – 26 февраля 2014, за мужество и отвагу.

Об этом говорится в сайте пресс-службы "Европейской солидарности". Он отметил, что оккупанты впоследствии мстили и продолжают это делать лидерам той акции, таким как Ахтем Чийгоз.

"Но сломать их не удалось, и не удастся. Сегодня Ахтем Чийгоз с нами – он депутат украинского парламента от "Европейской Солидарности". Крым обязательно вернется в Украину. Мы все в это верим. Многие люди на полуострове ждут, когда наступит этот день, и не прекращают сопротивляться оккупации", – отметил Порошенко.

Порошенко: Крым - это Украина, вскоре он вернется

По его словам, в вопросе оккупации Крыма нынешняя власть ведет себя странно. В частности Порошенко обратил внимание на то, что правительство ликвидирует единственный крымскотатарский канал, который вещает на Крым и несет туда слово правды.

"Основные украинские каналы – закодировано. От монобольшинства звучат нелепые заявления о возможности якобы в обмен на уступки России по Донбассу восстановить водоснабжение в Крым. Тема возвращения полуострова исчезла даже по риторике власти, очарованной глазами Путина.

Объединяемся, друзья! Никто не заставит нас отчаяться и опустить руки. Пусть нас вдохновляет устойчивость Олега Сенцова, Владимира Балуха, Ахтема Чийгоза и тысяч других крымчан, которые не отступили, не сдались. Крым – это Украина! Мы помним. И мы вернемся. Слава Украине!", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыму российской оккупации.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Комментарии
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. Талисман
. Талисман
Украина пережила 6 империй! Украина была и будет и земли все свои заберёт! Кубань это исконно украинская земля! А вот судьба , лаптерейха РФ очень печальна!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Кто как не Поршенко знает насколько "Крым это украина". Весной 2014 года крымчане популярно это ему объяснили смачными пинками чуть пониже спины
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Украина: Порошенко - это потеря и Крыма и Донбасса, хотите его возвращения ?
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. Талисман
. Талисман
Украина: один - в поле не воин !, Лапоть, Крым и Донбасс был окупировал ещё до Пороха! При чём здесь Порох! Иди к врачу, больное!
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