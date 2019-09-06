Порошенко: когда Путин требует освобождения ключевого свидетеля по МН17 - это и есть признание ответственности

Партия "Европейская солидарность" будет призывать привлечь к ответственности Россию за все жертвы, которые были на протяжении последних пяти лет из-за российской агрессии в Украине.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко во время встречи с бывшим президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, сообщили на сайте пресс-службы политсилы. Порошенко отметил, что украинская сторона возлагает надежды на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится осенью.

"Наша делегация обязательно будет там присутствовать. Мы будем призывать привлечь к ответственности Россию за все жертвы, которые были на протяжении последних пяти лет из-за российской агрессии в Украине", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко и Вейонис Сайт пресс-службы партии "Европейская солидарность"

Он особо подчеркнул, что речь идет также и о невинных жертвах, погибших из-за крушения самолета рейса МН17.

"Можете ли вы себе представить, что Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию. Это и есть признание ответственности", – заявил Петр Порошенко.

Бывший президент Латвии Раймондс Вейонис, в свою очередь, заверил, что его страна будет продолжать поддержку Украины в ее защите независимости и территориальной целостности.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать постоянно давить на страны, даже внутри Европейского Союза, поскольку иногда происходят слишком длинные дискуссии, например о продлении санкций против России.

Вейонис также подчеркнул важность выполнения Минских соглашений.

Напомним, что Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха. Его отпустили прямо из зала суда под личное обязательство.

В частности судья отменил постановление Шевченковского суда о продлении Цемаху меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL, Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть важным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", с которой сбили лайнер.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!