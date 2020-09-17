Порошенко: коалиция "Слуг" и ОПЗЖ разрушает безвизовый режим с ЕС

Партия "Европейская Солидарность" призвала пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП, которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом, и провести прозрачный конкурс.

Об этом в видеообращении заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко, подчеркнув, что безвиз это не просто возможность свободно передвигаться по Европе, это – символ цивилизационного выбора украинцев. Наводим текст обращения:

"В Европарламенте заговорили об угрозе отмены безвиза для Украины. Это такое вежливое предупреждение Банковой, которая в последние недели буквально крушит независимую антикоррупционную структуру.

Делает это власть не только для того, чтобы надежно прикрывать коррупционные преступления "Слуг". Каждый из них в Верховную Раду принят под личные гарантии Зеленского, и за всех он несет свою персональную ответственность.

В течение нескольких лет выбаривая безвиз, мы понимали, что речь идет не только об удобном способе свободного передвижения для десятков миллионов украинцев. Речь идет о нашем с вами цивилизационном выборе, о беспрецедентном сближении Украины с Евросоюзом, которое обеспечила наша команда.

Ставить под угрозу безвиз – это значит способствовать возвращению Украины в сферу влияния России. И неважно, делает это власть за злым умыслом или по глупости своей – на уровень угрозы это уже никак не влияет. В обоих случаях результатом является ползучий промосковский реванш.

Показательно, что формирование карманной комиссии для фиктивного конкурса по избранию руководства САП произошло общим голосованием коалиции с "Слугами", ОПЗЖ Медведчуком.

"Европейская Солидарность" требует пересмотреть сегодняшнее решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП. И проведение прозрачного конкурса, – такого, как в свое время обеспечили мы для избрания руководства Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда.

Со своей стороны в диалоге с нашими международными партнерами я сделаю все от меня зависящее, чтобы украинцы не страдали из-за собственной власти. Безвиз есть и будет! Мы не для того за него боролись, чтобы позволить кому-то уничтожить один из крупнейших достижений, символ того, что мы часть европейской цивилизации.

А вот кого следует лишить безвиза, так персонально тех народных депутатов, которые сегодня голосовали за решение о специализированной антикоррупционной прокуратуре. Пусть сидят дома в закоулках своего квартала и не посягают на права и свободы украинцев", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры представители США, стран ЕС и международные эксперты заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС.