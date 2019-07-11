Порошенко изменил геополитику Европы – экс-посол Польши Пекло

Экс-посол Республики Польша в Украине, исполнительный директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло заявил, что Европейский союз должен гарантировать официальному Киеву перспективу членства в ЕС, потому что без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности.

Об этом дипломат заявил в Кракове во время своего выступления на собрании восемнадцатой Летней вышеградской школы, передает "Польское радио".

Пекло напомнил, что Украина сейчас является полем ожесточенной борьбы со стороны России, которая пытается превратить восточную границу Европы в "черную дыру".

"Россия пытается Украину покорить и создать такую ситуацию, чтобы Запад прекратил серьезно воспринимать Украину, чтобы Украина осталась в сфере влияния кремлевской власти", – отметил экс-посол.

В то же время Пекло отметил невероятные усилия пятого президента Украины Петра Порошенко, которому удалось "изменить всю геополитику" в регионе.

"Украине удалось еще нечто совершенно необычное. На самом деле, в последний момент президент Петр Порошенко помог создать Православную церковь Украины, которая стала легальной, и перестала быть неканонической церковью, которая была в Украине во власти Московского патриархата. Это меняет всю геополитику, также культурную и религиозную геополитику. На самом деле, если Украину отдадут России, то мы получим такую гниющую черную дыру в Европе, что может закончиться новой проблемой, новым вооруженным конфликтом", – подчеркнул он.

Ян Пекло "Хвиля"

Поэтому Пекло считает, что в интересах Европы, "чтобы Украина сохранила перспективу членства в Европейском союзе, и чтобы Украина получила также План действий по членству в НАТО".

Дипломат помимо всего напомнил, что Украина – "это большой рынок и ключ к безопасности Европы".

"В дополнение, это, с точки зрения интересов Польши, на самом деле наш важнейший сосед, весомый союзник, в том числе на восточной границе ЕС. И без этой Украины сейчас, уже после того, что случилось, невозможно создать европейскую систему безопасности", – отметил Ян Пекло.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный поэт и издатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Иван Малкович убежден, что вокруг "Европейской солидарности" сплотились наиболее опытные политики и деятели, которые доказали свою способность защищать национальные интересы Украины.

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