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Порошенко изменил геополитику Европы – экс-посол Польши Пекло

1.7тЧитать материал на украинском

Экс-посол Республики Польша в Украине, исполнительный директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло заявил, что Европейский союз должен гарантировать официальному Киеву перспективу членства в ЕС, потому что без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности.

Об этом дипломат заявил в Кракове во время своего выступления на собрании восемнадцатой Летней вышеградской школы, передает "Польское радио".

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Пекло напомнил, что Украина сейчас является полем ожесточенной борьбы со стороны России, которая пытается превратить восточную границу Европы в "черную дыру".

"Россия пытается Украину покорить и создать такую ситуацию, чтобы Запад прекратил серьезно воспринимать Украину, чтобы Украина осталась в сфере влияния кремлевской власти", – отметил экс-посол.

В то же время Пекло отметил невероятные усилия пятого президента Украины Петра Порошенко, которому удалось "изменить всю геополитику" в регионе.

"Украине удалось еще нечто совершенно необычное. На самом деле, в последний момент президент Петр Порошенко помог создать Православную церковь Украины, которая стала легальной, и перестала быть неканонической церковью, которая была в Украине во власти Московского патриархата. Это меняет всю геополитику, также культурную и религиозную геополитику. На самом деле, если Украину отдадут России, то мы получим такую гниющую черную дыру в Европе, что может закончиться новой проблемой, новым вооруженным конфликтом", – подчеркнул он.

Ян Пекло

Ян Пекло

"Хвиля"

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Поэтому Пекло считает, что в интересах Европы, "чтобы Украина сохранила перспективу членства в Европейском союзе, и чтобы Украина получила также План действий по членству в НАТО".

Дипломат помимо всего напомнил, что Украина – "это большой рынок и ключ к безопасности Европы".

"В дополнение, это, с точки зрения интересов Польши, на самом деле наш важнейший сосед, весомый союзник, в том числе на восточной границе ЕС. И без этой Украины сейчас, уже после того, что случилось, невозможно создать европейскую систему безопасности", – отметил Ян Пекло.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный поэт и издатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Иван Малкович убежден, что вокруг "Европейской солидарности" сплотились наиболее опытные политики и деятели, которые доказали свою способность защищать национальные интересы Украины.

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Персоны
Ян ПєклоПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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