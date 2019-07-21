Порошенко: избирательная стратегия Зеленского - это "кот в мешке"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко не доверяет нынешнему президенту Зеленскому. Перед выборами в Верховную Раду он дает четкий сигнал президенту России Путину. Об этом Порошенко рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Отвечая на вопрос шеф-редактора Брюссельского бюро Анне Геллинек, как бы он описал происходящее во время президентства Владимира Зеленского в Украине, Петр Порошенко заявил: "Никто не знает, потому что стратегия нашего нового президента - это, как мы называем в Украине - "кот в мешке".

"Все объясняют, что нам нужны парламентские выборы для продолжения реформ. И я очень горжусь тем, что весь мир заявляет, что за последние пять лет моего президентства мы сделали больше для процесса реформ, чем за 25 лет до этого. Но прошло три месяца с момента президентских выборов, и мы не видим дальнейших изменений", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины добавил, что он оптимист и пытается сделать все возможное, чтобы продолжить реформы в Украине.

"К сожалению, мы видим первые признаки реванша. Команда Януковича уничтожает пять лет моего президентства, это те, кто был связан с Путиным, который вторгся в Украину, это те, кто отвечает за кровь на Майдане. Я боюсь, что они вернутся. И я думаю, что это очень тревожный знак. Начались судебные процессы против закона о декоммунизации, судебной реформы, образования независимой украинской церкви и многих других. Конечно, я не приветствую этого. Но я думаю, что ключевым вопросом для Украины является продолжение европейской и евроатлантической интеграции. И если кто-то пытается остановить это или заменить работу, выполненную до сих пор, на блаблабла, мы не примем этого", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Отвечая на вопрос, ожидает ли он политического кризиса после парламентских выборов, Порошенко заявил, что, по его мнению, Украина уже находится в кризисе.

"Я думаю, что мы уже находимся в кризисе, потому что после президентских выборов Президент призвал к досрочным выборам по сомнительной причине, хотя парламенту пришлось бы работать еще несколько месяцев. Это уже кризис. Президент настаивает на том, что премьер-министр должен уйти. И тот уже сидит на упакованных чемоданах", - заявил Порошенко.

Политик отметил, что главные изменения, которые произошли при его президентстве в стране, заключались в том, что со времен Майдана количество людей, которые поддержали интеграцию в НАТО, выросло с 16% до 58%. Увеличилось и количество сторонников курса на Европу.

"Количество тех, кто поддерживал европейскую интеграцию, в то время составляло 33%. Сегодня это почти 70 процентов. А те, кто сейчас пытается остановить этот процесс, приведут страну к очень глубокому кризису. Потому что они пытаются вернуть страну под российское влияние", - подчеркнул политик.

На вопрос, готов ли Порошенко искать компромисс с Зеленским, либо видит себя его политическим оппонентом, политик ответил: "Ответ очень прост. Мы единственная политическая партия, формулирующая четкую стратегию: мы за Европу, европейскую и евроатлантическую интеграцию. И если президент Зеленский реализует то, о чем заявил, я обязательно пойду с ним в Европу".

Также Порошенко добавил: "Если президент Зеленский пытается заменить действительно тяжелую работу над реформами разговором или, что еще хуже, оставит власть олигархам, которые финансировали его избирательную кампанию, то я буду его жестким оппонентом. Потому что я буду защищать свою страну. Это не вопрос отношений двух ведущих политиков, это вопрос национальных интересов государства".

Политик также рассказал, боится ли он того, что президент Зеленский вернет Украину под влияние России.

"К сожалению, я думаю, что это возможно. Вы спросили, какова стратегия президента Зеленского. И мой абсолютно четкий ответ: я не знаю, как много украинцев этого не знают", - добавил Порошенко.

Пятый президент Украины также оценил шансы Зеленского на разрешение кризиса на востоке Украины. По его мнению, решение должно быть найдено на основе Минских соглашений.

"Но какие четыре главных момента Минских соглашений? Пункт 1: вывод российских войск. Без этого ничего нельзя. Пункт 2: Тяжелое вооружение и артиллерию России нужно отозвать. Пункт 3: Незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены. Без этого ничего нельзя делать дальше. И пункт 4: Мы должны получить полный контроль над всейм украинско-российской границей", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что оставить перемирие под российским контролем не означало бы мир, это было бы капитуляцией. "Но капитуляция для Украины неприемлема. Мое предложение было очень простым и понятным: пусть Совет Безопасности ООН принимает решение и использует миротворцев под мандатом ООН для защиты всех прав людей, которые сейчас живут на оккупированных территориях и страдают от российской оккупации. И во время развертывания миротворцев мы организуем все для политического решения нерешенных вопросов - за свободные и честные выборы, согласно украинскому законодательству", - отметил Порошенко.

Отвечая на вопрос, что именно может сделать президент Зеленский, может ли первым шагом быть его разговор с Путиным, политик ответил: "Вы абсолютно правы, потому что это безопасный сценарий для сохранения лица. Путин ненавидел идею поддержки сценария Порошенко. Ключ к миру не в руках господина Зеленского. И он не был в руках господина Порошенко. Так же, как он не в Берлине, Брюсселе или Вашингтоне".

"К сожалению, ключ к миру лежит в руках Путина в Кремле", - резюмировал Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине были объявлены результаты экзит-полов: лидером парламентских выборов является партия "Слуга народа". Кроме нее, в Верховную Раду предварительно проходят еще 4 партии

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!