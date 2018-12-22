Порошенко использовал все силы и мудрость, чтобы нам предоставили Томос – Филарет

Президент Украины Петр Порошенко использовал все силы и всю свою мудрость для того, чтобы убедить Вселенского Патриарха Варфоломея в необходимости предоставить Томос об автокефалии украинской церкви.

Об этом заявил Святейший и Блаженнейший Филарет – патриарх Киевский и всей Руси-Украины 21 декабря на Форуме общественных организаций Львовщины "Возвращение к вере отцов", сообщили в пресс-службе Львовской ОГА (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Блаженнейший поздравил всех присутствующих с предоставлением Томоса для Украины. "Я прежде всего поздравляю всех с этим знаменательным событием – объединением трех украинских церквей в единую независимую православную автокефальную церковь. Это событие имеет эпохальное значение. Без Единой православной церкви, признанной всем православным миром, Украинское государство долго просуществовать не смогло бы, поскольку каждое государство должно иметь прочную духовную основу. И этой основой является православная церковь, как самая большая в Украине, греко-католическая церковь и другие христианские церкви", – отметил Филарет.

Патриарх Филарет loda.gov.ua

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины подчеркнул важность единения украинского народа. Также он акцентировал внимание на том, что без крепкого духовного фундамента нельзя построить государство.

"Наш противник хорошо знает, что если не будет крепкого духовного фундамента, если мы будем строить государство на песке, то дом этот долго стоять не будет. А надо построить на прочном фундаменте. И поэтому в самом начале Москва, когда не могла меня сломать, разделила украинскую церковь, которая была тогда единственной, на три части. И мы понимали, что пока мы не объединимся, будет идти борьба, и поэтому неоднократно обращались к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить устав украинской церкви автокефальной. Но несмотря на то, что и все президенты это поддерживали, ничего не могли сделать. Когда изменились условия и стал президентом Порошенко, то он использовал все силы, всю свою мудрость для того, чтобы убедить Вселенского Патриарха предоставить Томос об автокефалии украинской церкви. Много раз встречался, убеждал и наконец – Вселенский Патриарх согласился" , – добавил Блаженнейший.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. После этого президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Кроме того, глава государства в своей сильной речи заявил, что созданием собственной церкви Украина окончательно обрывает все связи, которые на протяжении многих веков связывали ее с Российской империей.

Также Порошенко подчеркнул, что единая церковь наконец не будет вынуждать украинцев слушать молитвы о российском войске. В частности, он назвал ее "церковью без Путина и Кирилла".

В свою очередь, представитель Вселенского Патриархата митрополит Галльский Эммануил заявил, что создание объединенной Украинской православной церкви не было бы возможным без значительной поддержки Порошенко.