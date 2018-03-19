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Порошенко инициировал изменения правил получения гражданства

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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве.

Об этом в понедельник на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, проект закона №8156 предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы, передает УП.

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Кроме того в законе уточняются полномочия государственных органов, занимающихся вопросами предоставления украинского гражданства, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления.

Отметим, что на сайте ВР законопроект пока отсутствует.

Напомним, ранее известная писательница Оксана Забужко назвала новое условие получения гражданства Украины.

Персоны
Петр ПорошенкоИрина Луценко
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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