Порошенко инициировал изменения правил получения гражданства

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве.
Об этом в понедельник на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
По ее словам, проект закона №8156 предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы, передает УП.
Кроме того в законе уточняются полномочия государственных органов, занимающихся вопросами предоставления украинского гражданства, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления.
Отметим, что на сайте ВР законопроект пока отсутствует.
Напомним, ранее известная писательница Оксана Забужко назвала новое условие получения гражданства Украины.