Порошенко инициировал изменения правил получения гражданства

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве.

Об этом в понедельник на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, проект закона №8156 предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы, передает УП.

Кроме того в законе уточняются полномочия государственных органов, занимающихся вопросами предоставления украинского гражданства, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления.

Отметим, что на сайте ВР законопроект пока отсутствует.

Напомним, ранее известная писательница Оксана Забужко назвала новое условие получения гражданства Украины.