Порошенко: и у Байдена, и у Трампа один враг – Путин

Независимо от того, кто станет президентом США, и у Трампа, и у Байден враг один – это президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 6 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пятый президент отметил, что кто бы ни стал президентом США, и Трамп, и Байден будут друзьями Украины.

"Независимо от того, кто будет президентом США, и Трамп, и Байден – друзья Украины. Враг для них один – это Путин. Считаю, что Путин здесь проигрывает независимо от результатов выборов", – сказал Порошенко.

По его мнению, если власть не проявит дилетантство и воспользуется окном открытых возможностей, уже в 2021 году после инаугурации президента США Украина получит и оружие, и финансирование, и новый пакет санкций.

"Путину это точно не понравится", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты сделали главные выводы выборов президента США и оценили перспективы для Украины от победы Дональда Трампа или Джо Байдена. На сегодняшний день результаты выборов в США уже наметились.