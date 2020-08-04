Порошенко и не снилось: Филатов объяснил, почему украинцы недовольны Зеленским

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что украинцы все более негативно относятся к партии "Слуга народа" из-за так называемых двойных стандартов представителей политсилы.

Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина". В частности, Филатов отметил, что, к примеру, кортежи и дачи президента Владимира Зеленского, по его убеждению, "и не снились" пятому президенту Петру Порошенко.

"Начиная от заказа проституток в Раде и заканчивая заявлениями о неполноценных или некачественных детях. А дачи, а кортежи, которые не снились даже Порошенко. Я это точно знаю. Когда к нам в город приезжал Порошенко, у него было две-три машины, даже мы за ним болтались в автобусе по дороге. А сейчас в кортеже 50 машин с мигалками, люди все это видят", – сказал Филатов.

Он напомнил рейтинги "Слуга народа" продолжают падать.

"Если вы видели последние рейтинги, то по всей стране в уважаемых "слуг народа" перспективы совсем нехорошие, и непонятно, какими эти перспективы будут до октября. Негатив накапливается, предвыборные обещания не выполняются, между ожиданиями и реальностью не просто пропасть, а вселенная. Но у каждого человека есть понятие психологической самокомпенсации. Они не могут признаться себе, что ошиблись в выборе, но рано или поздно наступит прозрение", – считает Филатов.

"Нынешние правители понимают, что местные выборы приведут к определенной делегитимизации власти. После "зеленого цунами" на президентских и парламентских выборах они покажут, что массовое разочарование нашло подтверждение в умах избирателей", – предостерег мэр Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, кортеж Зеленского был замечен во время визита в Чернигов. Президента сопровождали около 15 машин.