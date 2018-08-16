Порошенко и Меркель провели переговоры перед встречей с Путиным: что известно

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне ее встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсуждали урегулирование конфликтных ситуаций.

Как написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, Порошенко также говорил о необходимости скорейшего освобождения всех политзаключенных Кремля.

"Собеседники скоординировали позиции накануне встречи канцлера Германии и президента РФ. Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе и миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", — написал Цеголко.

По его словам, вопросу освобождения незаконно осужденного Олега Сенцова, который голодает уже более 90 дней, было уделено особое внимание.

Как писал OBOZREVATEL, заключенный по политическим мотивам украинский режиссер Олег Сенцов из-за голодовки находится в очень плохом состоянии. Сам он не собирается отступать и говорит, что "готов умереть, если придется".

Сенцов требует освобождения всех политзаключенных украинцев, которые удерживаются в российских тюрьмах и колониях. Он не согласен прекращать свою акцию протеста до тех пор, пока это не произойдет.

Как писал OBOZREVATEL, сестра Олега Наталья Каплан получила письмо, в котором Сенцов написал, что "конец близок".