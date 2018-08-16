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Порошенко и Меркель провели переговоры перед встречей с Путиным: что известно

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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне ее встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсуждали урегулирование конфликтных ситуаций.

Как написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, Порошенко также говорил о необходимости скорейшего освобождения всех политзаключенных Кремля.

"Собеседники скоординировали позиции накануне встречи канцлера Германии и президента РФ. Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе и миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", — написал Цеголко.

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По его словам, вопросу освобождения незаконно осужденного Олега Сенцова, который голодает уже более 90 дней, было уделено особое внимание.

Как писал OBOZREVATEL, заключенный по политическим мотивам украинский режиссер Олег Сенцов из-за голодовки находится в очень плохом состоянии. Сам он не собирается отступать и говорит, что "готов умереть, если придется".

Сенцов требует освобождения всех политзаключенных украинцев, которые удерживаются в российских тюрьмах и колониях. Он не согласен прекращать свою акцию протеста до тех пор, пока это не произойдет.

Как писал OBOZREVATEL, сестра Олега Наталья Каплан получила письмо, в котором Сенцов написал, что "конец близок".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоАнгела МеркельВладимир Путин
Место
Украина
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
ага ,типа .а наш пострел,везде поспел..
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2
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Говорил с Меркель так же как с Трампом встречу проводил? Ну вы помните, о которой никто не знает.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Всё верно. Баба Анжела позвонила Пороху сверить часы перед разговором с хуйлом. Что бы чего лишнего не подписать. ВАЖНО ДРУГОЕ. СПАСИ ГОСПОДИ ОЛЕГА!
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