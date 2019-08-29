Порошенко и "ЕС" проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поддержала снятие депутатской неприкосновенности на первом заседании Верховной Рады в четверг, 29 августа.

Перед тем, как соответствующий законопроект был вынесен на голосование, лидер политсилы выступил с мощным обращением к коллегам (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"25 лет украинский народ ждет отмены касты неприкасаемых. За последние 5 лет в Украине было больше 8 тысяч неприкасаемых. Судебная реформа сняла неприкосновенность с судей, перевела предоставление разрешения народных депутатов на привлечение судей к уголовной ответственности в так называемый индемнитет. Когда Высший совет правосудия - не политический орган – очень быстро рассматривает и дает разрешение на привлечение судей к уголовной ответственности", – отметил он.

Порошенко и "ЕС" проголосовали за снятие неприкосновенности

Порошенко напомнил, что именно он выступил автором знакового законопроекта.

"Алгоритм и процедура указанного законопроекта делается следующим образом: он был разработан Конституционной комиссией, созданной моим указом. После того, как я внес законопроект в ВР, он был проголосован в парламенте, направлен в Конституционный Суд и Венецианской комиссии. Это – обычная конституционная процедура. Чтобы их выводы были направлены Раде, чтобы были проголосованы изменения в Конституцию в части неприкосновенности с учетом выводов Венецианской комиссии. Это адаптация украинского законодательства к законодательству ЕС. Других механизмов нет", – пояснил он.

Второй шаг, по словам пятого президента, – учет выводов Конституционного Суда. "Я подчеркиваю: они должны быть реализованы. Сейчас происходит нарушение конституционной процедуры. Это ставит под угрозу результат нашей работы", – предупредил Порошенко.

Политик пообещал, что его партия проголосует за законопроект в первом чтении и призвал присоединиться к ним других депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада после длительного обсуждения 29 августа сняла неприкосновенность с депутатов. "За" проголосовали 363 народных избранника.

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