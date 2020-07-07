Порошенко и "ЕС" нарастили поддержку среди украинцев, "Слуга народа" сдает позиции, – опрос

С апреля прошлого года, когда состоялся второй тур президентских выборов, соотношение электоральной поддержки в паре Зеленский-Порошенко претерпело существенных изменений.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании СОЦИС, которое проводилось с 24 по 30 июня 2020 года.

Владимир Зеленский потерял 10% сторонников, зато Петр Порошенко на столько же нарастил поддержку. Если бы второй тур президентских выборов состоялся в следующее воскресенье, то за Владимира Зеленского отдали бы голоса 65,4%, за Петра Порошенко – 34,6%.

Если бы в следующее воскресенье состоялся первый тур президентских выборов, то в целом среди тех, кто определился и пойдет на выборы, Владимир Зеленский имеет поддержку 36,6%, Петр Порошенко – 20,9%, Юрий Бойко – 16,0%, Игорь Смешко – 6,9%, Юлия Тимошенко – 6,9%.

Партия "Слуга народа" через год после внеочередных парламентских выборов потеряла 16,5% поддержки. В июле 2019 года за партию Зеленского отдали голоса 43,16%, сейчас за нее готовы проголосовать 26,6%.

"Европейская Солидарность" нарастила поддержку более чем в 2,5 раза, или на 13,2%. Если в июле 2019 года партия Порошенко получила 8,1%, то сейчас за нее готовы проголосовать 21,3% респондентов.

Более чем на 5% вырос рейтинг партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В прошлом году за нее отдали голоса 13,05% избирателей, сейчас партию Бойко-Медведчука готовы поддержать 18,6% опрошенных.

7,3% поддерживают ВО "Батьківщина", 5% – "Сила и честь". Остальные политические силы не преодолевают 5-типроцентный барьер.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме жителей оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Опрошено 2000 респондентов.