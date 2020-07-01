Порошенко и его партия нарастили рейтинг во Львове, "Слуга народа" далеко позади, – опрос

Порошенко и Зеленский на дебатах в 2019 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко пользуется наибольшим доверием среди жителей Львова: почти половина опрошенных львовян выразили доверие к лидеру "Европейской солидарности".

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра SOCIS, проведенное по заказу телеканала "Эспрессо". Так, 47,2% опрошенных заявили о положительном отношении к Порошенко, а 25,2% – отрицательное. В то же время действующего президента Владимира Зеленского положительно оценивают только 18,2% опрошенных, 51,3% опрошенных выразили отрицательное отношение.

Святослав Вакарчук получил 40% негативного отношения и 23,4% – положительного.

Кроме того, согласно опросу, 73% львовян, которые принимали участие в исследовании, считают, что события в Украине движутся в неправильном направлении.

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то за Порошенко среди тех, кто определился и готовы голосовать отдали голоса более 45,1% львовян. За Владимира Зеленского – 11,1%, Анатолия Гриценко – 8,1%, Игоря Смешко – 6,5%, Андрея Садового – 6%, Юлию Тимошенко – 4,6%, Святослава Вакарчука – 4,4%, Олега Ляшко – 2,6%.

Среди политических сил безоговорочное лидерство имеет партия Порошенко "Европейская солидарность". Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, за нее готовы отдать голоса почти 43% тех, кто определился и пойдет на выборы. На втором месте – партия "Голос" 12,5%. "Слугу народа" готовы поддержать 8%, Объединение "Самопомощь" 7%, ВО "Свобода" 5,5%, ВО "Батьківщина" 5.3%.

На выборах в Львовский горсовет "Европейскую солидарность" готовы поддержать 29%, "Самопомощь" – 16%, "Голос" – 11%, ВО "Свобода" – 6,8%, "Украинскую Галицкую партию" – 6,3%.

На шестом месте – партия Зеленского "Слуга народа", которую готовы поддержать 5,5%. 5,4% набирает партия "Гражданская позиция".

Если бы выборы Львовского городского председателя проходили в ближайшее воскресенье, то за Андрея Садового (Объединение "Самопомощь") готовы проголосовать 35,7% среди тех, кто определился и придет на выборы, за кандидата от "Европейской Солидарности" Олега Синютку 14,4% , за кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского 14,1%.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 17 по 23 июня во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих в Львовский горсовета. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение на районы. Всего было опрошено 2000 респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, электоральный показатель Владимира Зеленского по сравнению с декабрем прошлого года упал почти на 17% и составляет 30,4% (в декабре 2019 составлял 47,2%). Ключевой конкурент – пятый президент Петр Порошенко (11,2%) с декабря нарастил свою поддержку с 9,2%.