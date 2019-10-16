Молодежь не смотрела (слава богу!) и не будет смотреть совковый "боевик", который был культовым несколько десятков лет и назывался "Чапаев".

Но в нем есть несколько моментов, которые до сих пор актуальны. Например, был эпизод, где "комдив" поясняет подчиненным роль и место командира в бою. Всего он изобразил два основных варианта. Первый – оборона. И тогда командир выбирает высокое место, чтобы видеть поле боя и вовремя среагировать на попытки врага обойти с флангов. Второй – атака, и тогда командир впереди, на лихом коне. По ходу фильма ему возразили, что когда надо, командир и в обороне – тоже впереди, на что тот ответил: "Ну так то если надо!"

В любом случае, во время боя, который может носить то оборонительный, то наступательный характер, командир должен активно принимать участие во всех событиях и вовремя включаться лично, в нужный момент. Взять нынешнюю ситуацию. Мы имеем войну и безусловно, она носит оборонительный характер. Где должен быть командир? На высоте, чтобы видеть действия противника и не дать ему возможности обойти с флангов.

Хотя в некоторые моменты бой разворачивается таким образом, что можно перейти к активным, атакующим действиям, и тогда командир должен быть впереди, на лихом коне. Других вариантов просто нет. Ни купаться на море, ни поедать шаурму, ни разводить прессуху в рыгаловке, а именно активно и непосредственно участвовать в событиях.

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Между прочим, в самые тяжелые времена, командир – это не всегда назначенная фигура. Ведь если война идет уже достаточно длительное время, то бойцы уже четко улавливают то, как себя ведет их руководитель. И когда возникает жесткая ситуация, то номинального командира могут пустить в расход, если он по тупости или глупости, готов сам влезть в петлю и угробить своих людей, а новый командир может взяться вроде бы из ниоткуда. Просто кто-то уверенно и разумно поведет людей за собой, и они пойдут. И в огонь, и в воду.

Если укрупненно взять ситуацию в Украине, то ее можно охарактеризовать следующим образом. Намного более крупная, особенно – в военном отношении, страна решила проглотить страну – пацифиста, которая избавилась сначала от своего ядерного оружия, которое является безусловным гарантом безопасности, а потом и от всего остального, и вообще – решила распустить армию по домам.

В общем, задача казалась не особо сложной, но случилось неожиданное. Расслабленная и вяло реагирующая на внешние раздражители страна очень быстро ощетинилась оружием и показала, что легкой прогулки у агрессора не получится, и тот не просто умоется кровью, а будет плавать в ней, пока не утонет. Но это – вариант большой драки, которая не сильно устраивает Европу.

Нам эта драка тоже не сильно желательна, поскольку это у них "бабы еще нарожают", а у нас – другой подход. Кроме того, мы точно знаем, что агрессор не успокоится и будет лезть к нам с войной до тех пор, пока не рассыплется на массу неприметных бантустанов. Но до этого момента еще надо дожить, с наименьшими потерями.

Эту возможность дает механизм коллективной безопасности, а именно – НАТО. Сейчас в Лондоне как раз и проходит саммит НАТО, и что мы видим? Где наш формальный командир? Впереди, на лихом коне или на высоком месте, отсекает обходные маневры противника? Последнее – нет. Стало известно, что газовый магнат Бойко, который всю жизнь подъедался на газпромовских хлебах, вдруг переобулся в военного эксперта, и стуча пяткой в грудь требует в Раду начальника Генштаба, чтобы тот рассказал, как замечательно выглядит отведение украинских войск с украинских территорий.

Это и есть тот обходной маневр противника, который командир обязан пресекать. Причем все, от Бойко до самой последней дряни, должны себе четко понимать, что квалифицировать их действия и слова будут не сейчас, а чуть позже, и это уже будет не то, что вменялась Януковичу. Начальник Генштаба, если пойдет в Раду, обязан это понимать.

Тем не менее, номинальный командир никак не реагирует, поскольку он не находится на высоком месте и не следит за развитием боя. Но может он впереди, на лихом коне? Опять – нет! Если бы оно было так, то сейчас бы мы читали о том, что он делает в Лондоне и как там отстаивает позиции Украины.

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Хотя, там сейчас находится пятый президент и делает именно то, что должен делать командир – рубится впереди всех. Например, проталкивает вопрос о том, чтобы нашу делегацию включили в состав стран НАТО, которые будут присутствовать на ближайшем широком совещании по европейской безопасности. Парадокс тут состоит в том, что Украина де-факто стала ключом всей системы европейской безопасности, но благодаря оглушительной внешней политике, которую демонстрирует нынешняя власть, украинскую делегацию даже не пригласили туда. И вот теперь Порошенко пропихивает этот вопрос.

И тут возникает дилемма, кто же на самом деле командир? Тот, кто называется командиром или тот, кто действует как командир? Причем, чем дальше, тем ответ на этот вопрос становится все более очевидным.

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