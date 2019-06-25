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"Вирус России!" Порошенко придумал ответ за удар ПАСЕ по Украине

11.3тЧитать материал на украинском

Возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы является мощным вызовом Украине.

Об этом сообщает телеграм-канал пятого президента Петра Порошенко. Экс-гарант отметил, что это первый серьезный дипломатический удар, который получила наша страна за последние пять лет.

"Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", – говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что в ближайшее время задействует свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения России по аннексии Крыма и оккупации Донбасса" не распространился дальше.

"Вирус России!" Порошенко придумал ответ за удар ПАСЕ по Украине

Скриншот

Отметим, что украинские пользователи с непониманием восприняли это решение европейских политиков. В частности, народный депутат Украины, представитель команды "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил, что "ПАСЕ в состоянии зомби открыла дверь агрессору". "Позор!" – написал он еще ночью на своей странице в Facebook.

Члены украинской делегации еще накануне голосования предупреждали, что решение может быть весьма плачевным для Киева, однако их просьбы о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения угроз были проигнорированы. В частности, в сети прозвучали обвинения в том, что "президент бросил делегацию в ПАСЕ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Единогласно ее поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала их ответственными за убийства на Донбассе и в Крыму.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что после возвращения полномочий делегации РФ в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
РоссияПАСЕ
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
вытягивай нас, гетьман. клаван тока шаурмой давиться может и, как девочка-выпускница, по фонтанам шляться
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кого поросенков задействует ""своим авторитетом""?Откуда у барыги шиколадное пятнышко авторитет?Шесть уголовных дел уже,надо свиноте сухари сушить начинать,а он хрюкать пытается упырь.
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D SS
D SS
а что президент Зе мог сказать,если у него в голове парламнтские выборы а не имидж Украины за рубежом.После встречи с Меркель и Макроном было ясно,что что то произойдет в ПАСЕ.Меркель и Макрону стало понятно что Зе не будет сопротивлятся возвращению рашки в ПАСЕ.Так оно и произошло.Ответственный за внешюю политику государства молчит.Да и что он может сказать? А на счет Порох. ВЫ что его так боитесь что не можете оставить в покое, или маховик ненависти канал Бени настолько раскрутил ,что Вы не можете остановиться? Да проведите расследования и если есть состав преступления посадите,а так выходит что поливая грязью Порошенко вы просто его ссыте.Кстати при Порохе за 5 лет такого не было!!!
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