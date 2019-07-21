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Порошенко готов сотрудничать с Зеленским: названы условия

1.6т Читать материал на украинском

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что готов сотрудничать с главой государства Владимиром Зеленским на условиях продолжения курса на европейскую и евроатлантической интеграции.

Об этом бывший гарант рассказал в интервью телеканалу ZDF.

"Если Президент Зеленский реализует то, что заявлял (речь идет о продолжении курса на интеграцию с ЕС и НАТО - Ред.), я обязательно пойду с ним и с Украины в Европу", – отметил он.

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По его мнению, именно эти два направления являются первоочередными для Украины. Он отметил, что за его президентство выросло число сторонников вступления в НАТО (с 16% до 58%) и в ЕС (с 33% до 70%).

"Но если президент Зеленский пытается заменить действительно тяжелую работу над реформами разговором или, что еще хуже, оставит власть олигарху, который финансировал его избирательную кампанию, то я буду его жестким оппонентом", – акцентировал Порошенко.

Бывший лидер украинцев отметил, что это "не вопрос отношений двух ведущих политиков, это вопрос национальных интересов государства".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Также Порошенко видит сейчас "тревожные признаки" возможности возвращения в страну членов команды беглого президента Виктора Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко после окончания голосования на внеочередных парламентских выборах мощно обратился к украинцам, пообещав отстаивать национальные интересы и сделав первое предложение по будущей коалиции.

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Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
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Хозя Ин
Хозя Ин
Садить тварь! Если Зе не сделает, то сам потом пожалеет!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Порошенко всё ещё продолжает считать себя "ведущим политиком"? Как мило…
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зеленскому ни в коем случае нельзя спвпрацювать с мега корупционером и мега ворюгой Петей,он поставит и обманет зеленского!!!!нужно вообще просто полностью игнорировать бандита Петю!
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