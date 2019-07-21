Порошенко готов сотрудничать с Зеленским: названы условия

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что готов сотрудничать с главой государства Владимиром Зеленским на условиях продолжения курса на европейскую и евроатлантической интеграции.

Об этом бывший гарант рассказал в интервью телеканалу ZDF.

"Если Президент Зеленский реализует то, что заявлял (речь идет о продолжении курса на интеграцию с ЕС и НАТО - Ред.), я обязательно пойду с ним и с Украины в Европу", – отметил он.

По его мнению, именно эти два направления являются первоочередными для Украины. Он отметил, что за его президентство выросло число сторонников вступления в НАТО (с 16% до 58%) и в ЕС (с 33% до 70%).

"Но если президент Зеленский пытается заменить действительно тяжелую работу над реформами разговором или, что еще хуже, оставит власть олигарху, который финансировал его избирательную кампанию, то я буду его жестким оппонентом", – акцентировал Порошенко.

Бывший лидер украинцев отметил, что это "не вопрос отношений двух ведущих политиков, это вопрос национальных интересов государства".

Петр Порошенко

Также Порошенко видит сейчас "тревожные признаки" возможности возвращения в страну членов команды беглого президента Виктора Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко после окончания голосования на внеочередных парламентских выборах мощно обратился к украинцам, пообещав отстаивать национальные интересы и сделав первое предложение по будущей коалиции.

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