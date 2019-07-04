Порошенко: голос за непроходные демократические партии – дополнительные мандаты для "Оппоблоков" Медведчука и Мураева

Присутствие проукраинских сил в следующей Верховной Раде Украины может быть меньшим, а прокремлевских реваншистов – большим.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, выступая перед сторонниками в Виннице.

По его словам, большинство демократических проевропейских партий, идущих на выборы, не преодолевают проходного пятипроцентного барьера и не попадут в Верховную Раду. Порошенко объяснил, что набранные ими совокупные проценты, а следовательно и депутатские мандаты распределят между партиями-победителями – это означает, что голоса достанутся проектам пятой колонны Медведчуков-Мураевых.

Петр Порошенко "24 канал"

"У нас много демократических партий, я ни о какой из них не скажу ни одного плохого слова. Но у нас есть 5% барьер, который, к сожалению, другие демократические силы не преодолевают – им просто не хватает поддержки. И тогда каждый ваш голос, отданный за другую политическую силу, даже если и вы, и я их уважаем, пойдет "Оппоблоку" и "Оппоплатформе". Вы потеряете свой голос", – отметил пятый президент Украины.

Партии Гройсмана, Смешко, Садового и Гриценко по результатам соцопросов точно не преодолевают 5% барьер, также на грани попадания находится партия Вакарчука. Сейчас эти силы "разъедают" мощную, более 25% поддержку проукраинского и проевропейского лагеря, что ослабит позиции украинцев в противостоянии пророссийскому реваншу, отметил Порошенко.

"Каждый голос из тех 25% нам нужен. Приведите друзей, родственников – каждый пусть проголосует за Украину. Умоляю, не упустите свой голос, будьте разумными. Не дай Бог, ваш голос достанется пророссийским силам – цените свою проукраинскую позицию, голосуйте за сильных и проходных. Вместе с вами мы должны защитить наше европейское будущее", – призвал председатель партии "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL:

политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко объявила список кандидатов, с которым пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

Порошенко заявил на съезде партии "Европейская солидарность" 9 июня, что идет на внеочередные выборы в ВРУ, чтобы не допустить реванша пророссийских сил.

Пятый президент Украины заявил, что готов возглавить Кабинет министров, если его политсила одержит победу на внеочередных выборах в парламент.

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