Почти 700 врачей заболели за то время, когда фракция "Европейская Солидарность" пыталась получить подписные листы от руководства парламента для проведения внеочередного заседания.

На нем депутаты от оппозиции требуют принять два важнейших закона – 3376 о страховании медицинских работников, заболевших коронавирус, и 3380 об обеспечении массового тестирования, в том числе врачей и пациентов медучреждений. Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко.

"Мы получили подписные листы в Верховной Раде только через неделю после регистрации закона. За эту неделю заболели почти 700 врачей. Чего тянете? Прежде всего – застрахуйте врачей. Врачи должны чувствовать заботу государства и в виде заработной платы. По состоянию на сейчас повышенная зарплата до врачей так и не дошла. Так и в вопросах страхования на случай заболевания или, не дай Господь, смерти", – отмечает Порошенко.

"Мы по этому поводу зарегистрировали законопроект. Сейчас собраны все фракции, кроме "Слуги народа", которые поставили подписи и немедленно, уже с понедельника, этот законопроект должен рассматриваться в Верховной Раде Украины", – убежден Петр Порошенко.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

Он также отметил, что карантин без массового тестирования неэффективен, и об этом свидетельствует опыт других стран мира. Более того, как отмечает Порошенко – остановка экономики без тестирования ее просто уничтожает.

"Тестирование выявляет, где именно мы вводить ограничительные меры и с какими силами наброситься на борьбу с коронавирусом. Сегодня в Украине наименьшее количество тестирований в Европе на миллион населения. Наш вопрос – а где обещанные властью 2 млн тестов, когда проведено не более 100 тысяч? Для кого они их хранят? Ответ очевиден – их просто физически нет", – сказал Порошенко.

"Каждый пациент, который обратился к семейному врачу, в скорую помощь, и каждый пациент, который попадает в больницу, в обязательном порядке должен проходить тест. И уже через 20 минут мы знаем, кто заболел, а кто не заболел", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять тысяч продуктовых наборов, предназначенных для поддержки уязвимых во время эпидемии групп людей, собрали в Открытом офисе партии "Европейская Солидарность" активисты ОО "Дело общин", партийцы, волонтеры и народные депутаты.