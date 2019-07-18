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Порошенко: "ЕС" пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить защиту Украины

2.2т Читать материал на украинском

В среду, 17 июля, политики из пророссийского пула, которые действуют четко по приказу Кремля, попытались навязать в Страсбурге собственную повестку дня, что разрушает концепцию защиты Украины на международной арене.

Только усилиями команды "Европейской солидарности" удалось разрушить эти планы, защитить национальные интересы государства и сохранить международную коалицию в новоизбранном Европейском парламенте. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко журналистам во время прямого включения из Страсбурга, написала пресс-служба политсилы.

Он отметил, что "Оппоблок" и "Оппоплатформа", "фактически путинская "пятая колонна", приехали, окруженные толпой российских журналистов, которые обеспечивают им пиар-поддержку. Также, добавил лидер "ЕС", они ни разу не поднимали вопросы, жизненно важные для Украины.

Команда "ЕС"

Команда "ЕС"

Пресс-служба "ЕС"

"Они приехали презентовать себя как пророссийская политическая сила, которая на сегодняшний день должна разрушить концепцию защиты украинского интереса в Европарламенте. Благодаря нашим решительным усилиям эта попытка "пятой колонны" Кремля здесь, в Страсбурге, провалилась", – сообщил Порошенко.

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По его словам, необходимо консолидировать все проукраинские силы на внешнеполитической арене для совместной защиты государства и противодействия гибридной агрессии России. Особенно важно об этом помнить всем демократическим партиям в период предвыборных баталий, убежден Порошенко.

Он добавил, что сейчас, несмотря на разгар предвыборной кампании, интересы Украины – в Страсбурге, во время первой сессии новоизбранного Европейского парламента.

"Когда мы боремся за украинские интересы на внешнем фронте – мы подчеркиваем, что все противоречия надо отбросить и оставить внутри Украины. На внешнем фронте мы должны выступать как единая, слаженная команда – в этом и реализуется предложение того, что наша команда готова подставить плечо новой власти и не допустить просчетов или ошибок, которые будут работать во вред нашему государству", – подчеркнул лидер партии "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко в Страсбурге призвал ЕС ужесточить санкции против России. Также появилась информация о том, что команда "Европейской солидарности" в Страсбурге работает над укреплением проукраинской коалиции.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Франция Страсбург
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Они ходили по коридорам, тем самым смешали планы прокремлевским силам)))
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Чергова перемога Петра!!! Чекаемо наступну!!!! Девиз Порошенко "Жодного дня без перемоги!" Только вот страна все дальше в ж...пу погружается.... но зато какой победной поступью!!!
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