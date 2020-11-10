Порошенко: "ЕС" объединила всю Украину, нас поддержат на предстоящих выборах в Раду

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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Порошенко заявил, что 'ЕС' единственная партия, нарастила свою поддержку во всех регионах страны

Партия "Европейская Солидарность" нарастила свою поддержку во всех регионах страны. Украинцы готовы поддерживать партию и на предстоящих парламентских выборах.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко во время акции возле суда во Львове, который должен рассматривать дело против депутата "Европейской Солидарности" Софии Федины и украинской военнослужащей Маруси Зверобой по иску президента Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба партии.

"Наш враг Россия-оккупант, и мы должны бороться объединенной Украиной. Символ объединенной Украины – "Европейская Солидарность", которая сцементировала всю страну. Мы партия тех, кто любит Украину. Мы партия тех, кто умеет работать", – отметил Петр Порошенко.

"Итоги выборов показывают, что единственная политическая сила, которая более чем вдвое нарастила свою поддержку – это "Европейская Солидарность", – сказал он.

Порошенко также сообщил, что сегодня была обнародована социология Центра Разумкова в рамках совместного проекта с немецким Фондом Конрада Аденауэра, которая показала рост парламентского рейтинга партии "Европейская Солидарность" до 21%. "Эта тенденция такова, которую не остановить. Расстояние наше от "Слуг" сократилась, а отрыв с ОПЗЖ увеличился", – сообщил лидер партии.

"Я благодарю всех украинцев, которые продемонстрировали более чем двукратное увеличение нашей поддержки. "Слуги" потеряли 2/3 своих голосов, ОПЗЖ потеряла. Нас пугали, что "обманутые украинцы не разберутся, и ОПЗЖ возьмет большинство в Украине". "Европейская Солидарность" и наши сторонники не дали им этого сделать. "Европейская Солидарность" сегодня лидирует не только во Львове, потому что это традиционно. Но сейчас мы лидируем в Киеве, в Тернопольской, Ровенской, Киевской областях. Мы единственная политическая сила, которая присутствует во всех без исключения областных и городских советах областных центров. Мы единственная политическая сила, которая не просто присутствует в советах, но и опередила "Слуг" во Львове, Тернополе, а еще в Краматорске, Константиновке, Славянске, Мариупольском, Покровском районах, в Харьковском областном совете", – сказал Петр Порошенко.

По его словам, кандидат от партии Петр Обухов в Одессе опередил кандидата от "Слуг" комика Филимонова на выборах, получив 14%. А ветеран АТО Валерий Прозапас стал вторым на выборах в Запорожье.

Петр Порошенко особенно отметил поддержку львовян: "Вы умные, мудрые, у вас очень сердце болит за Украину. Архимед сказал: дайте мне точку опоры – и мы перевернем мир. Этой точкой опоры для всех украинцев является Львов. Я убежден, что Львов это продемонстрирует и 22 ноября".

Как сообщал OBOZREVATEL, также во время митинга в поддержку Софии Федины и Маруси Зверобой во Львове Петр Порошенко призвал действующую власть прекратить преследование патриотов Украины.

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