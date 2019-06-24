Порошенко едет на встречу с коллективом "Прямого" канала – СМИ

Коллектив "Прямого" канала в 13:00 собирали на встречу с владельцем канала Владимиром Макеенко.

Об этом "Детектор медиа" сообщил источник из "Прямого" канала. "Главком" располагает информацией, что на встречу пригласили и пятого президента Украины Петра Порошенко, которого канал поддерживал во время предвыборной кампании.

Петр Порошенко Сайт президента Украины

По словам источника "Главкома", Макеенко обеспокоен, что канал могут отобрать в интересах Виктора Медведчука.

"Появление Порошенко объясняется тем, что его команда настроена защищать журналистский коллектив от такой попытки, а также от разрушения канала изнутри", – пояснил источник на канале.

Как сообщил источник "Главкома", Медведчуком действительно разрабатывается план полной информационной экспансии по всем информационным каналам, применяя методы силового давления. "И здесь важно получить поддержку тех политиков, которые могут этого не допустить", – рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно телеканал Zik купил соратник скандального политика-оппозиционера Виктора Медведчука нардеп Тарас Козак. После этого сотрудники канала начали увольняться.

Также недавно украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон сообщил, что прекращает свое сотрудничество с телеканалом Медведчука "112 Украина". О выходе объявила и его жена Олеся Бацман.

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