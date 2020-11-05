Порошенко дал власти 72 часа для открытия ведомственных больниц и "Феофании" для больных COVID-19

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко озвучил требование к правительству и президенту Владимиру Зеленскому в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и "Феофанию" для приема больных COVID-19 украинцев.

Соответствующее заявление прозвучало с трибуны Верховной Рады в четверг, 5 ноября.

"За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая "Феофанию", где решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице", – требует лидер "Европейской Солидарности".

"У Зеленского и правительства было 9 месяцев и 66 млрд коронавирусного фонда для того, чтобы качественно приготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего от слова "совсем". Ни ШВЛов, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни кроватей, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю – это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 000 заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболели, потому что нет средств защиты", – отмечает Петр Порошенко.

Пятый президент призвал прекратить так называемую "Большую стройку" с самой дорогой стоимостью километра и предусмотреть в бюджете следующего года отдельную программу, "которая обязывает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные. Всего этого лишены украинцы, потому что с коронавирусного фонда деньги тратились на значительную программу, которая называется "Большая кража". Потому что оттуда они воруют", – сказал Петр Порошенко.

"Я твердо убежден: так, как мы победили на местных выборах – мы победим ковид. Украинцы, все будет хорошо", – подытожил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Петр Порошенко призвал парламент немедленно возобновить действие антикоррупционных законов и не идти на поводу олигархических интересов. Он предложил сократить срок подготовки к рассмотрению этого законопроекта до одного дня.