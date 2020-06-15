Порошенко дал показания на суде против Януковича и призвал не защищать Россию

Пятый президент Петр Порошенко во время выступления в апелляционном суде по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича заявил о попытке стороны защиты в угоду России переложить ответственность за незаконную аннексию Крыма и войну в Донбассе на Украину и оправдать российскую агрессию против нашей страны.

Как передает пресс-служба политика, он заявил, что попытка не признавать российскую агрессию является антигосударственной и антиконституционной.

"В течение всех 5 лет на всех международных площадках был признан факт российской агрессии в Крыму, которая началась 20 февраля 2014. Захват Крыма де-факто был закончен 27-28 февраля. Я лично свидетельствую о том, что Крым был захвачен российскими войсками во время моего визита", – подчеркнул Порошенко.

Кроме того, Порошенко попросил суд использовать трактовку "аннексия" и "российская агрессия", а не "потеря территории".

"Подчеркиваю, что за потерю территории Украины, которую весь мир и международное право квалифицирует как российскую агрессию, незаконную аннексию Крыма, которая подпадает под все определения международного права, и я бы просил Высокий Суд использовать именно эту терминологию, а не "потеря территории", отвечает за это бывший президент Янукович, который легитимизировал аннексию", – отметил Порошенко.

Он сообщил, что когда прибыл в Крым, то лично видел российские войска, имел информацию об их присутствии на аэродроме в Симферополе, о десантных кораблях из Новороссийска.

"Если вы проанализируете информацию, которая стала публичной, о перехвате разговоров руководства РФ, они давали четкие указания об атаках на меня и недопуске в Симферополь. И всесторонне мне препятствовали. Но меня это не остановило, и я провел все необходимые встречи в Крыму. Кстати, я был единственным, кто приехал с этой миссией. Когда я вернулся в Украину, внес предложения немедленно организовать консультативную группу, в которой представители Верховной Рады Крыма принять участие не смогли, потому что Крым уже находился под оккупацией", – напомнил Порошенко.

Политик также призвал суд обратить внимание, что в то время уже было совершено убийство крымскотатарского активиста во время массовых акций, организованных оккупационными властями. Крым уже превратился в оккупированную и аннексированную территорию.

"Решение президента Януковича обратиться к президенту РФ Путину вопреки Конституции с приглашением иностранных войск на территорию Украины и осуществления агрессии сделало его преступником. Преступление Януковича было продемонстрировано 1 марта 2014 российским представителем на Совете безопасности ООН. Тогда представителем российской власти было продемонстрировано письмо, которым Янукович приглашал оккупационные войска на территорию Украины, которыми были предприняты попытки легитимизировать российскую агрессию в Крыму", – напомнил Порошенко.

Напомним, 24 января 2019 Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы (после побега Янукович обратился к российским властям с просьбой ввести войска в Украину). Суд признал недоказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в процессе.

Апелляционный суд Киева рассматривает апелляционную жалобу защиты президента-беглеца.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, Януковичу удалось бежать из Украины в феврале 2014 благодаря тому, что он из своей резиденции в Межигорье направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России. С тех пор бывший президент находится на территории страны-агрессора.