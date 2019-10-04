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4 октября • обновлено в 10:00
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Порошенко будет защищать известный российский адвокат – противник Путина

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Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Петра Порошенко в ряде сфабрикованных уголовных дел против пятого президента Украины.

Об этом сообщили на сайте прес-сслужбы партии "Европейская солидарность". Решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью в страну-агрессора России, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.

Илья Новиков будет представлять интересы Петра Порошенко

Илья Новиков будет представлять интересы Петра Порошенко

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В партии считают привлечение российского адвоката абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине.

Стоит отметить, что в российских судах Новиков защищал и защищает украинских граждан – пленников Кремля. В частности, в прошлом месяце он был адвокатом пленных моряков. Кроме того, Илья Новиков защищает и российских оппозиционеров, занимает активную гражданскую позицию – последовательно выступает против политических репрессий Путина.

Как писал OBOZREVATEL :

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Персоны
Илья Новиков Петр Порошенко
Теги
пленные моряки Партия "Европейская солидарность"
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А когда на ПутЕна будут заведены уголовные дела?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Своих адвокатов нет? Все проскакали на майдане?
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Serov Oleg
Serov Oleg
плохой выбор...надо было марка фейгина брать....у него суд дает срок в два раза больший,чем просит прокурор....
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