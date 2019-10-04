Порошенко будет защищать известный российский адвокат – противник Путина

Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Петра Порошенко в ряде сфабрикованных уголовных дел против пятого президента Украины.

Об этом сообщили на сайте прес-сслужбы партии "Европейская солидарность". Решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью в страну-агрессора России, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.

Илья Новиков будет представлять интересы Петра Порошенко

Новости ГБР заподозрили в сотрудничестве с Россией в деле освобожденных моряков

В партии считают привлечение российского адвоката абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине.

Стоит отметить, что в российских судах Новиков защищал и защищает украинских граждан – пленников Кремля. В частности, в прошлом месяце он был адвокатом пленных моряков. Кроме того, Илья Новиков защищает и российских оппозиционеров, занимает активную гражданскую позицию – последовательно выступает против политических репрессий Путина.

Как писал OBOZREVATEL :

ГБР внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной причастности высших должностных лиц Украины к государственной измене.

Все претензии касаются событий 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива. Начато досудебное расследование.

24 украинских моряка вернулись на родину 7 сентября вместе с еще 11 помилованными заключенными.

Их отпустили под личное поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

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