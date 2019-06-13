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"Порохоботы могут врать": Бирюков высказался о скандале вокруг партии "ЕС"

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Волонтер, экс-советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков прокомментировал скандальное заявление своего коллеги Романа Доника о принципах формирования партии "Европейская солидарность".

Своим мнением поделился он в интервью Цензор.НЕТ. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, ведущий Алексей Братущак процитировал слова Доника о том, что "насколько меня информировали, нарезали квоту в четыре человека в проходной список партии для "гошки" (общественной организации – Ред.).

"Рома Доник врет. Вот просто врет, как и обо всем остальном, то что он писал. И то, что у нас есть ручная проверка, каждого, кто заполняет анкету и так далее, и тому подобное. Зачем он это делает, я не знаю", – ответил Бирюков.

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Половина партии Порошенко — новые лица

Юрий Бирюков

Юрий Бирюков

Цензор.НЕТ

"Разве порохоботы могут врать", – отреагировал Братущак.

"Могут. Да, мы такие", – ответил Бирюков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Европейская солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в парламент. Почти половина из них не были в Верховной Раде, а каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз от общественных организаций.

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Персоны
Юрий БирюковПетр Порошенко
Место
Украина
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