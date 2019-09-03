"Пороха не хватит": генерал пояснил, почему Украину не сдадут России

В результате очередной "нормандской" встречи глав 4 государств по вопросу войны на Донбассе Украина не будет "сдана" России.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Этого не произойдет, у них пороха не хватит", – так генерал прокомментировал опасения, высказанные журналистом Виталием Портниковым по поводу предстоящей встречи на высшем уровне.

По мнению Романенко, "нормандский формат" слаб", прежде всего, из-за отсутствия в нем США. По его оценкам, итогом встречи может быть "решение только вопросов обмена пленными и приостановления боевых действий. И может быть договоренности по продвижению дальше".

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В то же время он не сомневается в том, что, "несмотря на тяжелые обстоятельства, есть движение вперед" в вопросе разведения войск в Станице Луганской, такое же движение вперед будет и в двух других населенных пунктах – Золотом и Петровском.

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Генерал не предвидит полного прекращения боевых действий, однако, с учетом того, что "нашим дали возможность отвечать по ситуации", "наша сторона теперь будет отвечать без страха и сомнения".

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже. Мероприятие запланировано на ближайшее время.

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