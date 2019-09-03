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5 сентября • обновлено в 13:04
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"Пороха не хватит": генерал пояснил, почему Украину не сдадут России

9.4т Читать материал на украинском

В результате очередной "нормандской" встречи глав 4 государств по вопросу войны на Донбассе Украина не будет "сдана" России.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Этого не произойдет, у них пороха не хватит", – так генерал прокомментировал опасения, высказанные журналистом Виталием Портниковым по поводу предстоящей встречи на высшем уровне.

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По мнению Романенко, "нормандский формат" слаб", прежде всего, из-за отсутствия в нем США. По его оценкам, итогом встречи может быть "решение только вопросов обмена пленными и приостановления боевых действий. И может быть договоренности по продвижению дальше".

Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Ангела Меркель

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Официальный сайт президента РФ

В то же время он не сомневается в том, что, "несмотря на тяжелые обстоятельства, есть движение вперед" в вопросе разведения войск в Станице Луганской, такое же движение вперед будет и в двух других населенных пунктах – Золотом и Петровском.

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Генерал не предвидит полного прекращения боевых действий, однако, с учетом того, что "нашим дали возможность отвечать по ситуации", "наша сторона теперь будет отвечать без страха и сомнения".

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже. Мероприятие запланировано на ближайшее время.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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shahzadi amber
shahzadi amber
thanks for sharing with us
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А на кой вы нам нужны?
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4
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
Куцырь Дмитрий, кому ,вам ! - порохоботам! , у ,которых ,кроме ,как ишачитьпо безвизу на панщине ни ума ,не образования не хватает!Вы же не Украина!Вы СЕЛО! Козлопасы!Сдавшие со своимиюидолами Донбасс и Крым! Кричащие из себя ,,патриотов,, - илдиотов!
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Питон Каа
Питон Каа
А что в понимании этого бывшего главаря шароварного войска - сдача Украины? Выполнение Украиной Минска-2?
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