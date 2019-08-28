Ради мира с Путиным: Портников предупредил, как Трамп хочет использовать Украину

Перед президентскими выборами в США американский лидер Дональд Трамп захочет заработать дополнительные баллы, наладив отношения с президентом России Владимиром Путиным и поспособствовав окончанию войны на Донбассе.

Однако для реализации этих целей Трамп согласится пожертвовать интересами Украины, но никак не Российской Федерации. Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в своем видеоблоге на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дональд Трамп

Он полагает, что возвращение Путина в "Большую восьмерку" в обмен на затухание вооруженного конфликта на Донбассе станет для Трампа тем козырем, который не смог заполучить его предшественник от демократов Барак Обама.

"Вопрос: а за чей счет Трамп будет достигать этого успеха? За российский? Не думаю. Владимиру Путину сейчас не надо идти ни на какие уступки ни перед Трампом, ни перед западными лидерами. Он видит, что они сами хотят найти компромисс с ним. Они сами возвращают Россию в ПАСЕ – зачем суетиться? Так что успеха можно достичь за украинский счет", – делает вывод Портников.

Журналист подчеркнул, что Украине будет значительно труднее сопротивляться диктату Вашингтона, Москвы, стран Европы, чем Кремлю. И именно в этом кроется главная для Украины опасность политической ситуации в мире, которую все увидели на саммите "Большой семерки" в Биарицце (Франция).

"С Путиным хотят договоренностей – по крайней мере Трамп. Договориться с Путиным, чтобы он шел на уступки, трудно – по крайней мере Трампу. Но можно давить на украинское руководство. И все это мы увидим уже в ближайшие месяцы", – предупредил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников отметил, что в проведении встречи в "нормандском формате" ради завершения войны на Донбассе заинтересованы все страны-участницы и США, но никак не Россия. Ведь ее президент Владимир Путин видит в этих переговорах лишь одну выгоду – заманить Европу в ловушку ради заполучения всей территории Украины.

Также журналист напомнил, что если лидеры стран "Большой семерки" согласуют возврат России в этот клуб, они закроют глаза на то, что его представители обязательно должны быть приверженцами демократии. В таком случае будет иметь смысл говорить о вхождении в него и Китая, которому РФ существенно уступает по развитию.

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