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15 января • обновлено в 16:56
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"Порнхаб?" "Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде

5.9т
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Во время заседания Верховной Рады Украины депутат от президентской партии "Слуга народа" Людмила Марченко смотрела видео на телефоне.

За нерабочим занятием депутата подловил фотограф Ян Доброносов. Он выложил на своей странице в Facebook соответствующее фото. На нем Марченко склонила голову к телефону, прикрыв лицо руками и волосами (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

По словам Доброносова, видео депутат смотрела не менее получаса.

"Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде

"Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде

"Вот так, уже пол часа депутат смотрит видео", – написал он.

Пользователи под постом фотографа оставляют гневные комментарии.

"Зарплата позволяет расслабиться", "За 100 тысяч гривен..", "Вони праюють", "Накинуть ей к зарплате еще 50 000 гривен", "Вчера Василя было, наверное, всю ноченьку гадали", "Порнхаб?" – пишут пользователи.

Людмила Марченко смотрела видео на телефоне во время заседания Верховной Рады

Людмила Марченко смотрела видео на телефоне во время заседания Верховной Рады

Ян Доброносов

"Порнхаб?" "Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде
"Порнхаб?" "Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде
"Порнхаб?" "Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде
"Порнхаб?" "Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде
"Порнхаб?" "Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде
"Порнхаб?" "Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
выход только один - блокировать сигнал мобильного инета в раде. иначе не успокоятся...
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