"Порнхаб?" "Слугу народа" застукали за необычным занятием в Раде

Во время заседания Верховной Рады Украины депутат от президентской партии "Слуга народа" Людмила Марченко смотрела видео на телефоне.

За нерабочим занятием депутата подловил фотограф Ян Доброносов. Он выложил на своей странице в Facebook соответствующее фото. На нем Марченко склонила голову к телефону, прикрыв лицо руками и волосами (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

По словам Доброносова, видео депутат смотрела не менее получаса.

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"Вот так, уже пол часа депутат смотрит видео", – написал он.

Пользователи под постом фотографа оставляют гневные комментарии.

"Зарплата позволяет расслабиться", "За 100 тысяч гривен..", "Вони праюють", "Накинуть ей к зарплате еще 50 000 гривен", "Вчера Василя было, наверное, всю ноченьку гадали", "Порнхаб?" – пишут пользователи.

Людмила Марченко смотрела видео на телефоне во время заседания Верховной Рады Ян Доброносов

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