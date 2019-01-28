Поребрик News: признание ''ДНР'', Бандостан и лагеря для украинцев

Российские пропагандистские СМИ 25-27 января всерьез обсуждали возможность признания террористических "республик" Донбасса в качестве ответа Западу. Также звучали предложения не признать результаты президентских выборов в Украине и построить для украинцев фильтрационный лагерь.

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На российском телевидении предложили признать террористические "Л/ДНР" настоящей Украиной, а их главарей – правительством в изгнании. Бредовую идею озвучил топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале "Россия-1".

"А может, нам сделать гораздо проще? Ну, давайте признаем, 100 раз говорил, например, законным правительством Украины Пушилина в Донецке. Его признаем легитимным со всеми вытекающими последствиями. И все. Заключим военный договор, максимальное оказание помощи. Асимметрично нужно отвечать", – высказался путинский глашатай.

Депутат нелегитимной Государственной думы России Константин Затулин заявил, что Россия может не признать новоизбранного президента Украины из-за решения не открывать выборные участки в стране-агрессоре.

Он назвал это симметричным ответом на позицию Украины, согласно которой Госдума считается нелегитимной из-за депутатов от аннексированного Крыма.

Кремлевский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов предложил построить на территории Беларуси фильтрационный лагерь для украинцев.

По его словам, он якобы необходим для тех пророссийски настроенных граждан, которые хотят сбежать на постоянное место жительства в Россию.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился едкими оскорбительными выражениями в адрес Украины. Его возмутил судебный приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу, который он счел за нарушение Конституции Украины.

"Когда говорят о вашей стране, ее надо называть Бандостан! У вас нет суда, нет Конституции, и сборище дегенератов в рясах!" — язвительно выкрикнул он.

Российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян заявил, что несмотря на стремление Украины в Европу, Киев со временем все равно вернется в состав России.

"А чего вы рветесь в Европу? Вас там никто не звал, не ждет! Но однако в Европу эту хотите идти, а у себя дома со своими братьями и сестрами не хотите! Но мы подождем! Мать земли русской, город Киев, покрутится в Европе и вернется в свое лоно!" — высказался Степанян.

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Украина должна превратиться в УНР, в которую войдут только южные и восточные области.

Он выразил мнение, что если Россия не займется этим вопросом, то через несколько поколений население южных и восточных регионов Украины якобы превратится в "выживших из ума укров", которые забудут свои русские корни.

Замглавы нелегитимной Государственной думы России Петр Толстой разразился едкими оскорблениями в адрес Украины. Поводом для его истерики стало заявление украинского гостя эфира о том, что Россия является страной-агрессором.

"Это для кого она страна-агрессор? Это вы там у себя в Киеве опылились такими словами? Вы там друг друга подзуживаете в этом провинциальном гопаке своем?! Кто вам тут агрессор?! Россия вас кормила, поила, 25 лет оплачивала вашу независимость, чтоб вы научились на мове розмовлять! И теперь вы смеете говорить, что мы агрессоры?! Как у вас язык поворачивается?!" — раскричался взбешенный вице-спикер Госдумы.

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