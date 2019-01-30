Поребрик News: голод в России, оккупация Киева и истерика Соловьева

Российские пропагандистские СМИ 29 января обсуждали возможность оккупации Киева и возмущались относительно героических страниц истории Украины.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова взорвалась возмущениями в адрес украинского журналиста Романа Цимбалюка. Ее разозлили его слова о том, что в Росси наблюдается острый дефицит качественной еды из-за продэмбарго.

"А вы в курсе, что в России голод? Не в курсе? Надо слушать Романа Цимбалюка, который регулярно снабжает мир "фактами" о России… Он в интервью рассказал, что в России из-за санкций есть нечего, вкусного сыра нет. Дословно. Хотя, нет. Дословно было так: "Пожрать, извините, нечего". Киевская пропаганда набирает обороты. Что ответят украинскому гурману отечественные сыровары?" — едко высказалась она.

Мария Захарова

Депутат нелегитимной Государственной думы России Леонид Калашников пригрозил Украине оккупацией не только Донбасса, но и Киева.

"Наше политическое руководство созреет, и будет останавливаться не под Иловайском, а в Киеве, не будет останавливаться рядом с Тбилиси, а в Тбилиси. И будет сажать в Тбилиси своего, будет сажать в Киеве своего, который интересы русских, живущих там, будет отслеживать!" — высказался Калашников.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев язвительно высказался о героических страницах истории Украины, заявив, что все они связаны с поражениями и позором.

"А вы мне объясните: чем вы гордитесь? Я просто не могу понять, когда вы выбираете каждый раз ключевые даты, которые в принципе — даты унижения. Бандера проиграл, Петлюра проиграл, Шухевич проиграл. А настоящих героев вообще забыли и не упоминают. Ну это же чушь какая-то собачья!" — высказался Соловьев.

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