"Выводите "трактористов": в России признали поражение Украины из-за формулы Штайнмайера

Российский политик Леонид Гозман заявил о том, что подписание формулы Штайнмайера является "сильным отступлением" Украины.

"Я не верю, что до вывода всех наших "трактористов" выборы могут быть проведены честно. Никакая эгида ОБСЕ ничего не даст", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

"Я ни в коем случае не хочу давать советы, на что соглашаться, а на что нет. Это дело избранного вами президента. Политика – искусство возможного. Но, на мой вкус, это, конечно же, было бы поражением Украины, или отступлением Украины", – заявил он.

Выборы на Донбассе можно проводить только после ухода российских "трактористов" Народна Правда

Как убежден политик, проведение местных выборов на оккупированных территориях нельзя проводить до выведения российских войск, а также сразу же после выведения, если оно произойдет.

В этом контексте он напомнил о том, что война на Донбассе продолжается более 5 лет. "Фактически люди, которые были подростками, стали взрослыми, и они будут голосовать. Они живут в условиях войны с Киевом, с Украиной, и они не могут относиться к вам хорошо".

Кроме того, по мнению Гозмана, результаты выборов будут сфальсифицированы. "Стратегическое управление этими территориями идет из Москвы, но оперативное управление осуществляется просто преступниками", - сказал он. И добавил, что нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин в свое время был менеджером "МММ". "Была такая структура в начале 1990-х, жульническая пирамида, которая ограбила несколько десятков миллионов людей и в России, и в Украине. То есть Пушилин – профессиональный жулик, профессиональный обманщик. Вы думаете, он наблюдателей ОБСЕ не обманет? Обманет", – заверил политик.

Таким образом, "совершенно очевидно, что выборы могут проходить только после ухода наших "трактористов". Кроме того, необходим переходный период.

"Люди, которые будут голосовать в Донецке, должны понимать, что украинская власть – это не звери, не фашисты. Они просто должны на них посмотреть, они должны увидеть их глаза. Ведь сейчас работают в основном стереотипы", – заметил Гозман.

"Мне кажется, это очень сильное отступление Украины. Может быть, оно вынужденное и необходимое. Это уже решать вам", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, 1 октября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе подписали "формулу Штайнмайера".

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