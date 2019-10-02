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2 октября • обновлено в 11:17
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"Выводите "трактористов": в России признали поражение Украины из-за формулы Штайнмайера

1.4т Читать материал на украинском

Российский политик Леонид Гозман заявил о том, что подписание формулы Штайнмайера является "сильным отступлением" Украины.

"Я не верю, что до вывода всех наших "трактористов" выборы могут быть проведены честно. Никакая эгида ОБСЕ ничего не даст", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

"Я ни в коем случае не хочу давать советы, на что соглашаться, а на что нет. Это дело избранного вами президента. Политика – искусство возможного. Но, на мой вкус, это, конечно же, было бы поражением Украины, или отступлением Украины", – заявил он.

Выборы на Донбассе можно проводить только после ухода российских "трактористов"

Выборы на Донбассе можно проводить только после ухода российских "трактористов"

Народна Правда

Как убежден политик, проведение местных выборов на оккупированных территориях нельзя проводить до выведения российских войск, а также сразу же после выведения, если оно произойдет.

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В этом контексте он напомнил о том, что война на Донбассе продолжается более 5 лет. "Фактически люди, которые были подростками, стали взрослыми, и они будут голосовать. Они живут в условиях войны с Киевом, с Украиной, и они не могут относиться к вам хорошо".

Кроме того, по мнению Гозмана, результаты выборов будут сфальсифицированы. "Стратегическое управление этими территориями идет из Москвы, но оперативное управление осуществляется просто преступниками", - сказал он. И добавил, что нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин в свое время был менеджером "МММ". "Была такая структура в начале 1990-х, жульническая пирамида, которая ограбила несколько десятков миллионов людей и в России, и в Украине. То есть Пушилин – профессиональный жулик, профессиональный обманщик. Вы думаете, он наблюдателей ОБСЕ не обманет? Обманет", – заверил политик.

Таким образом, "совершенно очевидно, что выборы могут проходить только после ухода наших "трактористов". Кроме того, необходим переходный период.

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"Люди, которые будут голосовать в Донецке, должны понимать, что украинская власть – это не звери, не фашисты. Они просто должны на них посмотреть, они должны увидеть их глаза. Ведь сейчас работают в основном стереотипы", – заметил Гозман.

"Мне кажется, это очень сильное отступление Украины. Может быть, оно вынужденное и необходимое. Это уже решать вам", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, 1 октября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе подписали "формулу Штайнмайера".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персоны
Леонид Гозман Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Формула Штайнмайера
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Поиграли в независимость и хватит, пора возвращаться к своему привычному состоянию))))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Милые...мнение гозмана для россияней третично...это дерьмо а не человек...но даже он осознал вашу ныне никчемность
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