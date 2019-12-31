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31 декабря • обновлено в 14:15
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"Пора выбрасывать зелень": в "ЕС" разгромили главные достижения команды Зеленского

1.7т
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В предновогоднем видеообращении к украинцам народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко резко раскритиковал главные достижения президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Соответствующий ролик выложен на странице нардепа в Facebook.

"Не то чтобы я не уважал Зеленского. Набрал миллионы голосов, стал президентом большой страны. Это заслуживает уважения. Но любить? За что? Конечно, многие из вас были очарованы им. Молодой, никогда не был в политике. Свой парень! Не буду вас переубеждать. Думаю, в глубине души вы уже все понимаете", - отметил Гончаренко.

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Он также резко прошелся по конкретным достижениям, которыми гордится партия "Слуга народа" и Зеленский лично.

"На Новый год он (Зеленский - Ред.) обязательно расскажет о своих достижениях: открыл рынок земли, снял неприкосновенность, встретился с Путиным… Но давайте честно. Рынок земли – это земельный базар, крупнейшая афера в истории Украины. Депутатская неприкосновенность так полностью и не снята. А встреча с Путиным не остановила войну", - убежден Гончаренко.

"Многие из вас спрашивают: что делать? Вы знаете – ответ прост. В 2020 году пришло время выбрасывать зелень. С Новым годом, украинцы!" - добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская солидарность" ранее рассказали о серьезных последствиях обмена "беркутовцев". В частности, там отметили, что подобный шаг уничтожит "дело расстрелов Небесной Сотни". Всю ответственность за это в партии возложили персонально на Зеленского.

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Темы
Война на Донбассе Рынок земли в Украине Депутатская неприкосновенность Переговоры Зеленского и Путина Реформы в Украине Реформы Зеленского
Персоны
Алексей Гончаренко Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
реформа переговоры по Донбассу война
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Кто-то 31 декабря ходит с друзьями в баню, а мы уже 30-го с друзьями ходить не можем.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В этом году Порошенко сможет выступить с новогодним обращением только к мальдивскому народу.
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Гаранич Роман
Гаранич Роман
Угомонитесь,убогие!))) Даже после Зели вам не видать власти больше! Медведчук, Юля, кто угодно, только не вы)))
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