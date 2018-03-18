Меня очень сильно раздражает, когда на должность назначают по принципу квоты, а не по признаку профессионализма. Я устал постоянно слышать "Да, он муд@к, но это их квота." Выяснилось, что муд@ков много, а профессионалы в дефиците. И появляется понимание, почему мы живем сейчас так, как живем. Но рано или поздно это должно поменяться.

Еще больше меня раздражает, когда не голосуют за законопроекты или за кандидата лишь по той причине, что он не является "своим". "Хороший закон, но мы за него голосовать не будем. Мы этот завалим и подадим свой" часто слышу я в ВР. Или я слышу про кандидатов "Классный специалист, но не из наших. Голоса за него не дадим". И тогда начинаются торги. Торги за то, чтобы прошел нужный стране закон или назначили профи на должность.

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И теперь я в очередной раз вижу подобное. Но вижу уже в Одесской области. Олександр Ройтбурд выиграл конкурс, но депутаты Одесского облсовета не назначают его на должность директора Одесского художественного музея. Почему? Потому, что он не "свой", потому, что у депутатов облсовета видимо свои меркантильные планы на эту должность и плевать им на профессионализм Ройтбурда, а важны лишь свои меркантильные интересы. Но этот порочный круг пора разрывать. И это может сделать Глава области Максим Степанов. И я бы его поддержал. Потому, что эту хрень с кумами, сватами и "своими" надо заканчивать. И кто-то должен стать первым, кто начнет менять правила этих политических договорняков!

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Я искренне верю, что Александр Ройтбурд, выиграв конкурс, будет хорошим директором музея и я знаю, что он не будет красть. А это уже немало, в наше дикое время, для того, чтобы назначить его на должность директора Одесского художественного музея. Теперь слово за Главой Одесской администрации.