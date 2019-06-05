Популизм нон-стоп: на что будут "ловить" избирателей перед парламентскими выборами

Безудержный гиперболизированный популизм уже давно стал неотъемлемой частью избирательного процесса в Украине. И из года в год обещания политиков становятся все громче, а предвыборные кампании – все скандальнее. При этом украинцы, которым перед каждыми выборами обещают рай на земле уже со следующего после голосования дня, не получив ничего из обещанного, продолжают выбирать тех же политиков с теми же лозунгами.

Станет исключением нынешняя парламентская избирательная кампания? Какие "наживки" приготовили для своего электората политические популисты? OBOZREVATEL составил ТОП-7 болезненных тем, на эксплуатации которых политические партии будут пытаться въехать в Раду.

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Основным признаком нынешней парламентской избирательной кампании станет концентрация на фигурах лидеров политических сил. И либо качественно новый размах популистских обещаний, либо тенденция к попыткам пообещать все и всем одновременно. "За все хорошее, против всего плохого" - по такому лекалу будут лепить собственные предвыборные обещания претенденты на попадание в Верховную Раду.

"После президентских выборов мы увидели: обещания не выполняются. Можно вообще ничего не обещать, потому что у избирателей нет стратегической памяти, как правило. Зеленский, например, с ходу нарушил все свои обещания. Он обещал подать в отставку, если нарушит закон – и допускает грубейшие нарушения и Конституции, и законодательства чуть ли не ежедневно. Сейчас все посмотрят, что, оказывается, можно и так, что можно врать что угодно – и никто с тебя за это не спросит. Поэтому, думаю, лжи будет немало", - убежден политолог Александр Палий.

Вместе с тем, есть ряд тем, которые в своих предвыборных обещаниях политики будут использовать особенно активно. Итак – на что собираются ловить избирателя политики в этот раз?

1. Зарплаты и тарифы

Основным источником для "вдохновения" в придумывании популистских лозунгов для политиков, как и раньше, остаются результаты социологических опросов. И первые позиции в перечне проблем, которые больше всего беспокоят украинцев, занимают низкие зарплаты и пенсии, а также высокие тарифы. Поэтому мы еще не раз услышим обещания "снизить цену на газ в 2,4, 6 раз" или "установить европейские зарплаты уже завтра". При этом, никто особо не будет обращать внимание на то, в чьей компетенции принятие подобных решений.

"Прежде всего обещания будут касаться вопросов исполнительной власти, а не законодательной. Это будут вопросы доходов населения, вопросы социальной политики, гуманитарной политики, а не каких-то существенных законодательных изменений. Тема увеличения зарплат, пенсий и тому подобные вопросы будут эксплуатироваться особенно активно. Как и тема тарифов. Хотя парламент принимает бюджет, а распоряжается им Кабмин. Поэтому эти вопросы – это заслуги или недоработки правительства", - считает политический эксперт Сергей Быков.

2. Окончание войны и примирение с Россией

Часть политических сил будут делать ставку на завоевание симпатий "уставших от войны" и тех, кто хочет примирения с Россией. При этом, не исключено, что первых будут втягивать в лагерь вторых с помощью манипуляций.

"Это вопрос не только прямой агитации. Вспомните видео по Румынии, которое недавно всплыло. Не исключаю, что будут предприниматься попытки переориентировать избирателей на то, что не только РФ является агрессором – с целью уменьшить негативную роль России. Думаю, мы еще много таких случаев увидим, когда проблемы будут возникать не с востока, а с запада. Фактически, это дискоординирует избирателя, который не голосовал, скажем, за Бойко, потому что там – Россия. Но если есть, оказывается, такие проблемы с Польшей, Венгрией, Румынией – почему бы за него, вобщем-то, и не проголосовать? ", - убежден политический эксперт Богдан Петренко.

По его мнению, обещания преимуществ от нормализации отношений с Россией могут даже быть подкреплены конкретными действиями – например, очередным визитом отдельных политиков в Москву на переговоры с Путиным или Медведевым. Визитом, который повлечет за собой какой-то конкретный ощутимый результат – как вариант, освобождение Путиным пленных украинских моряков. Конечно, избирателям не объяснят, что освободить военнопленных украинцев президент РФ вынужден под давлением международного сообщества и по решению Трибунала ООН по морскому праву. Вместо этого подобный шаг Путина может преподноситься как результат просьбы того или иного пророссийского политика, который якобы выступил с такой просьбой.

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Впрочем, преимущественно вопросы "примирения с Россией" украинские политсилы будут разыгрывать осторожно. И если обновленная партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" скорее всего будет делать упор как раз на противостоянии с агрессором, то остальные политические лидеры предпочтут демонстрировать чудеса эквилибристики.

"Если говорим о Зеленском, он и дальше будет пытаться придерживаться темы "за все хорошее, против всего плохого". Если будет возможность сделать реверанс, он его сделает, но так, чтобы это не сыграло против него. Впрочем, Зеленского будут подталкивать постоянно – и он вынужден будет занять какую-то конкретную позицию. Тем более, должность обязывает. Хотя он до последнего будет пытаться играть в этой схеме. Как и Юлия Тимошенко, которая, похоже, стремится заигрывать с условно пророссийским электоратом и калькирует поведение Зеленского. Отсюда – и ее заявления о том, что в отношениях с Россией надо начать все с "чистого листа", - считает Петренко.

3. Языковой вопрос

Эксплуатироваться в ходе предвыборной кампании будет и языковая тема. Ее, по мнению политических экспертов, разыграют традиционно на востоке и юге страны. Там, где процент русскоязычного населения особенно велик.

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"Языковая тема может подниматься исключительно в восточных и южных областях, где живет немало мифов по поводу закона о языке и где многие избиратели говорят по-русски и хотят делать это и впредь. Но вопрос этот достаточно разделяющий. Использовать его будут политсилы условного бело-голубого сектора, базовый электорат которых находится именно на юге и востоке Украины. Остальные партии в это играть не будут. За исключением разве "Европейской солидарности", которая наоборот на западе и в центре может говорить о принятии закона о языке как о большом достижении, о защите украинского языка и том, что он по каким-то там критериям занял первые позиции в мире ", - убежден Быков.

4. Борьба с коррупцией и наказание предшественников

Будут пиариться политические силы, которые хотят попасть в парламент, и на борьбе с коррупцией, запрос на которую существует в обществе, и на обещании "посадить преступников-предшественников".

"Активно будут озвучиваться обещания о наказании предшественников. В частности, от тех сил, которые были оппонентами экс-президента Петра Порошенко. Многие будут заявлять о том, что они идут в парламент, чтобы наказать прошлую власть. И они также получат определенную поддержку", - считает Быков.

"Это чистый популизм, когда играют в противостояние. На президентских выборах большинство играли против Порошенко. И рейтинг Зеленского – эти 73% - это те, кто голосовал против Порошенко, а не за Зеленского. На этом будут играть и дальше. Не обязательно против Порошенко, хотя определенная инерция от президентских выборов будет сохраняться. Точно будут играть против ВРУ. Потому что она имеет высокий антирейтинг. И когда ты ее критикуешь – ты как-будто ассоциируешь себя с большинством населения, которое не любит парламент", - утверждает Петренко.

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Вместе с тем, откликаясь на запрос общества, политические силы будут декларировать своеобразное обновление – и акцентировать на том, что ведут во власть "новые лица". Впрочем, очень часто эти "новые лица" будут просто ширмой, за которой прячутся старые политики.

"Будут пытаться использовать такие разнонаправленные лозунги, рассказывать, что они берут новых людей. А на самом деле мы уже видим, что за тем же Зеленским, который обещал новые лица, стоят далеко не новые Коломойский, Кучма и Пинчук", - отметил Палий.

5. Политическая реформа: импичмент, снятие депутатской неприкосновенности, открытые списки

Подавляющее большинство украинцев вопрос законодательного внедрения процедуры импичмента президента, отмены или ограничения депутатской неприкосновенности и проведения выборов по открытым партийным спискам интересует в разы меньше, чем размер зарплат и снижение коммунальных тарифов. Но эту тему в своих предвыборных обещаниях будут активно использовать практически все политические силы.

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"Вопросы политической реформы будут не такими существенными, поскольку они не настолько чувствительны для самого избирателя. Но они будут использоваться. Здесь будет идти речь об ограничении или отмене депутатской неприкосновенности, законе об импичменте, изменении закона о выборах - если парламент не примет на этой неделе избирательный кодекс, что маловероятно. Но если все-таки примет – политические силы, присутствующие сейчас в Раде, будут играть на том, что вот они сделали новый избирательный кодекс, они – великие реформаторы, едва не отцы нации. Хотя если избирательный кодекс даже примут, работать он начнет только с 2023 года. Поэтому это достаточно манипулятивная такая вещь", - утверждает Быков.

6. Экологические проблемы

Сейчас в развитых странах мира все большую популярность, в частности, в контексте политических обещаний и партийных программ, приобретает экологическая тематика. Существует закономерность: чем выше уровень жизни граждан – тем больше они обеспокоены состоянием окружающей среды. Поэтому в Европе вопрос экологии входит в ТОП-5 важнейших.

В Украине использование экологических вопросов в предвыборной агитации пока не получило массовости. Но эта тема тоже медленно берется на вооружение популистами.

"Экология была актуальна в Украине довольно значительный период времени. Затем интерес к ней частично вытеснила тема войны. В общем экология в пирамиде Маслоу находится достаточно высоко, и подниматься от темы безопасности, от темы холодильника к ней – достаточно долго. Поэтому массово эту тему на общегосударственном уровне эксплуатировать вряд ли будут. Другое дело – уровень мажоритарщиков. Хотя бы одну актуальную тему в любом округе найти можно – какие-то могильники или еще что-то. И ее можно включить одним из пунктов в перечень обещаний", - считает Петренко.

Такие примеры мы видим во время каждой предвыборной кампании. Ведь на экологической тематике очень просто манипулировать. Достаточно просто запугать избирателей ужасными последствиями существующих или даже вымышленных проблем.

"Такое запугивание характерно больше для местного уровня. Например, в Киевской области во время выборов в областной совет и выборов ОТГ он поднимался очень активно. Вплоть до разговоров о возможности появления на Киевщине ядерного могильника. Поэтому экологические вопросы могут быть актуальными, но в основном для мажоритарных округов и низового местного уровня ", - убежден Быков.

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Проверить, действительно ли те или иные политики искренне болеют за состояние окружающей среды и здоровье людей, или их цель – поднять свои политические рейтинги – предельно просто: достаточно спросить у них, как они предлагают решить экологическую проблему, о которой говорят.

"Под разнообразными экологическими лозунгами могут бороться друг с другом олигархи. У нас же было много общественных организаций, которые типа за экологию, а на самом деле их целью было или какое-то предприятие остановить, или деньги с бизнесменов сбить. Такое часто бывает. Но не существует какого-то трезвого решения, как повлиять на экологию. Вот они кричат об экологических проблемах. А что следует сделать? На этом все и заканчивается – на едином вопросе. Поскольку нет простых рецептов решения экологических вопросов", - считает Палий.

7. Более шоу, больше трэша

Учитывая общественный запрос на обновление политической среды, политика медленно становиться все более зрелищной.

"Старый политикум показал: существующие политические партии почти ничем существенно не отличаются друг от друга. Поэтому растет запрос на изменение политикума, на более шокирующих, более эмоциональных, "антиполитических" политиков. И эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем", - прогнозирует Быков.

Может увеличиться также количество ярких акций и эксцентричных выходок со стороны претендентов на попадание в парламент.

"Если мы возьмем правые силы, условно говоря, праворадикальные, то их электорат сегодня перетянул на себя Порошенко. Поэтому им нужно концентрироваться уже не на радикализме идей, а на радикализме действий. Запрос на это есть. Речь идет не о том, чтобы бросать где-то гранаты, как это было в 2014-15 годах, а об акциях наподобие тех, что устраивают FEMEN или той, когда Нацкорпус забрасывал Администрацию Президента игрушечными свинками. Такие действия возможны", - говорит Петренко.

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Вместе с тем, по мнению Александра Палия, может участиться и случаи, когда для перебивки негативных месседжей и мобилизации электората политические силы будут устраивать провокации против себя же, чтобы потом обвинить в этом оппонентов.

Поэтому избирательная кампания обещает быть довольно грязной и щедрой на обещания. Стоит только помнить, что обещанное, скорее всего, никто и не собирается выполнять.

Поэтому слушайте, анализируйте, думайте – и выбирайте осознанно.

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