"Попробуйте побить и меня!" Зинкевич разгромила Нацкорпус за нападение на членов "ЕС"

Ветеран-доброволец, комбат и автор проекта "Госпитальеры" Яна Зинкевич сделала громкое заявление о нападении "Нацкорпуса" на членов "ЕС".

"В следующий раз я также буду у Конституционного суда – попробуйте побить и меня", – написала она на своей странице в Facebook.

Так, в четверг, 4 июля, активисты партии, а также молодежной организации "Европейская солидарность" вышли на протест под Конституционный суд Украины, чтобы защитить декоммунизацию и люстрацию. На них напали члены партии "Национальный корпус", порвали партийные флаги. Пострадали участники акции.

Яна Зинкевич Facebook Яны Зинкевич

"Нападая на проукраинские силы, пользу для кого делают нападающие?" – спросила ветеран-доброволец.

По ее словам, каждый раз, когда украинцы бьются между собой – враг радуется и потирает руки. Зинкевич добавила, что каждый человек, который поднял руку на того, кто физически слабее его, тем самым опускает себя, и поддержала пострадавшую участницу организации "ЕС" Динару Габибуллаеву.

"Проукраинские силы должны придерживаться общего направления ради защиты Украины. Враждуя между собой, мы рискуем потерять все, чего достигли за пять лет", – заявила комбат и автор проекта "Госпитальеры". Она отметила, что для нее враг – Россия, а не украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля депутаты "ЕС" встретились с главой КСУ: им стало известно, что решения о люстрации в этот день не будет. Также в Киеве на акции против отмены люстрации под Конституционным судом произошли столкновения.

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