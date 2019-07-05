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"Попробуйте побить и меня!" Зинкевич разгромила Нацкорпус за нападение на членов "ЕС"

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Ветеран-доброволец, комбат и автор проекта "Госпитальеры" Яна Зинкевич сделала громкое заявление о нападении "Нацкорпуса" на членов "ЕС".

"В следующий раз я также буду у Конституционного суда – попробуйте побить и меня", – написала она на своей странице в Facebook.

Так, в четверг, 4 июля, активисты партии, а также молодежной организации "Европейская солидарность" вышли на протест под Конституционный суд Украины, чтобы защитить декоммунизацию и люстрацию. На них напали члены партии "Национальный корпус", порвали партийные флаги. Пострадали участники акции.

Яна Зинкевич

Яна Зинкевич

Facebook Яны Зинкевич

"Нападая на проукраинские силы, пользу для кого делают нападающие?" – спросила ветеран-доброволец.

По ее словам, каждый раз, когда украинцы бьются между собой – враг радуется и потирает руки. Зинкевич добавила, что каждый человек, который поднял руку на того, кто физически слабее его, тем самым опускает себя, и поддержала пострадавшую участницу организации "ЕС" Динару Габибуллаеву.

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"Проукраинские силы должны придерживаться общего направления ради защиты Украины. Враждуя между собой, мы рискуем потерять все, чего достигли за пять лет", – заявила комбат и автор проекта "Госпитальеры". Она отметила, что для нее враг – Россия, а не украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля депутаты "ЕС" встретились с главой КСУ: им стало известно, что решения о люстрации в этот день не будет. Также в Киеве на акции против отмены люстрации под Конституционным судом произошли столкновения.

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Персона
Яна Зинкевич
Место
УкраинаКиев
Теги
Партия "Европейская солидарность"Национальный корпус
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
По поводу Порошенко, так по закону он должен быть *люстрирован* в первых рядах! "23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли"
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Kuksov Micha, Люстрируйте свою Думу,а мы тут сами с усами,разберемся.
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Закон Порядок
Закон Порядок
когда это ПЕСык стали проукраинскими силами.Порошенко рвется к корыту и все.людей не проголосовавших против считает агентами Кремля.
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Северг Олег
Северг Олег
Мразь.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Северг Олег, ты прав, РФия мразь ещё та...
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