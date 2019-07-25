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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Поприезжало б*ндерье!" Королевскую обсыпали мукой на Донбассе

5.4т Читать материал на украинском

Представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталью Королевскую обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда.

Там проходит заседание по делу фальсификаций на 52-м избирательном округе, рассказала она в комментарии "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Наталья Королевская

Наталья Королевская

Скриншот видео

"Сейчас под стены Донецкого окружного суда, где проходит заседание, на которое не явились ни представители окружной комиссии, ни представитель кандидата от "Батьківщини", они прислали вместо себя агрессивно настроенных товарищей, молодчиков, которые ведут себя агрессивно. Сейчас один подбежал, обсыпал меня мукой, стоят там что-то жгут", – пожаловалась парламентарий.

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На кадрах видно, что на лице и кепке Королевской осела мука. К ней подошла сторонница, которая помогала отряхнуть пыль с одежды и агрессивно выкрикивала: "На женщину руку подымать, вы, поприезжали сюда, бл*дь, бандерье!", очевидно имея в виду протестующих, обсыпавших члена "Оппоплатформы".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Королевская попала в скандал из-за кнопкодавства. Ее карточку зарегистрировали на заседании Верховной Рады, пока сама политик находилась в Донецкой области.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Наталья Королевская
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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