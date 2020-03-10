Попри передвиборчі обіцянки Зеленський не збирався проводити ніякі реформи. Про це сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький у своєму відеоблозі.

"Ви, мабуть, пам’ятаєте цікаву фотографію, яку, мені здається, свого часу сам Володимир Зеленський розмістив у себе у фейсбуці: стоять вони вчотирьох – спочатку Данилюк, потім Рябошапка, потім стоїть сам Зеленський, а коло нього Баканов. Було це, здається, десь у Парижі. Dream Team (команда мрії, англ. – ред.) підписав тоді це фото Зеленський.

Думаю, що і для Данилюка, і для Рябошапки це теж було втіленням певної мрії. Здавалося їм, що влада вже в руках: взяли вони такого недосвідченого, зеленого, без поглядів і без цінностей, але веселого і гуморного Володимира Зеленського, і зараз разом з ним будуть будувати нову Україну. І вся влада буде у них у руках. Їздили вони по західних столицях, блискучою англійською переконували західних лідерів, які чудові реформи буде проводити Володимир Зеленський", – сказав Княжицький.

Він зазначив, що насправді ніяких реформ Зеленський проводити не збирався.

"Може навіть не тому, що не хотів, а тому, що не розумів заради чого, не розумів, які саме реформи будуть, не розумів у який бік буде рухатися Україна. Чим керувався Зеленський, коли йшов до влади? Фартовий, казали про нього. От-от зараз він прийде і, такий фартовий, домовиться з Путіним, припинить стріляти, всі його будуть любити, і на Заході, і на Сході… Але світ побудований інакше", – додав депутат.

Він нагадав, що Рябошапка слідом за Данилюком залишив свою посаду.

"Коли Рябошапка тільки-но прийшов на посаду, то робив усе, щоб угодити Зеленському – не тільки під час міжнародних переговорів, а й як Генеральний прокурор. Підписував незаконні підозри, звинувачував Софію Федину в тому, у чому звинувачувати не слід, бо жодних підстав не було, бо, очевидно, Федина не готувала жодного замаху на Зеленського. Я йому про це говорив з трибуни українського парламенту. Підписував незаконні примусові виклики Порошенка на допит, хоча Порошенко на всі допити ходив. Переслідував бізнес. Випускав колишніх беркутівців, тих людей, які нищили українців на Майдані. Робив багато інших поганих, гидотних і жахливих справ", – зазначив Княжицький.

Княжицький припустив, що Рябошапка інакше хотів увійти в історію, у нього була якась межа, яку перейти він не хотів, а від нього вимагали.

"Чому вимагали? Бо знаходитися між усіма, бути улюбленим усіма не виходить. Бо Путін просто так не любить. Скільки не заглядай у його глибокі та щирі, як думав Володимир Зеленський, очі. Ніхто не припинить з нами воювати, скільки б не припиняли стріляти ми: якщо відводимо ми зброю, то зброя ворога присувається ближче", – зауважив парламентар.

На його переконання, Путін має лише одну мету –знищити Україну як державу.

"Чому це відбувається? Тому що мета у Путіна одна: зробити так, щоб нас як держави Україна не було. У цьому є мета агресора. І у цьому помилка Зеленського. Не можеш домовитися з Путіним, який хоче, щоб тебе не було. Але спроба є. Вимога є. Обіцянки передвиборчі є. Володимир Зеленський так повірив у цю свою історію домовленостей з Путіним, що не займався цілий рік економікою – доручив це молодим людям, які теж мали великі амбіції і щиро вірили, що все саме собою сладеться", – сказав він.

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