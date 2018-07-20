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"Поплатятся за мост в Крыму":  Украина потребовала санкций за блокаду Азовского моря

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Украина поддерживает введение санкций в отношении российских портов на Черном море в ответ на блокаду российскими властями Азовского моря для украинских судов.

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

Министр подчеркнул, что россияне поплатятся за незаконное строительство моста через Керченский пролив.

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"Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм - больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек с ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями", – отметил Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Мининфраструктуры, Россия задержала в Азовском море по меньшей мере 148 украинских судов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Объекты
санкции Азовское море
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Два кацапских пердака Колорадовский и Николаевский сразу же рвануло в комментах
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ну да, хохлы залупаются, а потом истерят на весь мир, что их обижают, а у других стран нет иной заботы, кроме как утирать хохлам их сопли.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Колорад Ваня, ..ЗалуПутинец , заистеришь когда счета за украденное получишь .
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Крым Андрей
Крым Андрей
Скаклы решили, что будет лучше вообще закрыть свои порты в Бердянске и Мариуполе? Ну флаг в руки.
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