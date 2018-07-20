"Поплатятся за мост в Крыму":  Украина потребовала санкций за блокаду Азовского моря

Украина поддерживает введение санкций в отношении российских портов на Черном море в ответ на блокаду российскими властями Азовского моря для украинских судов.

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

Министр подчеркнул, что россияне поплатятся за незаконное строительство моста через Керченский пролив.

"Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм - больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек с ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями", – отметил Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Мининфраструктуры, Россия задержала в Азовском море по меньшей мере 148 украинских судов.