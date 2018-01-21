Поплатилась конечностями: "ДНР" вернули террористку, помилованную Порошенко

На оккупированную территорию востока Украины вернули помилованную президентом Порошенко террористку, которая совершила серьезное преступление.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер парламента, участница переговоров в Минске Ирина Геращенко.

"Как только-что проинформировали офис президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников", - рассказала она.

По словам Геращенко, эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину.

"Она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированные конечности и грудной ребенок. Президент пошел на гуманитарный шаг помилования - ради освобождения наших заложников", - подчеркнула нардеп.

Теперь, говорит Геращенко, террористы должны выдать Украине пленного военного.

"В ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного. Сорри, сегодня больше никаких деталей и фамилий", - написала она.

Киев работает над тем, чтобы очередная волна освобождения заложников состоялась как можно скорее, добавила парламентарий.

Как сообщал "Обозреватель", Геращенко ранее заявила, что украинская сторона готова к "серьезным компромиссам" для скорейшего проведения очередной волны освобождения пленных.