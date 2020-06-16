'Попкорн' от Зеленского, чтобы перебить экономические провалы – Порошенко о преследовании

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что в Украине происходит ползучий реванш приспешников Януковича, пока Володими Зеленский пытается переключить внимание общества с экономического кризиса на преследование оппозиционеров.

Такое мнение он высказал в студии программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Порошенко отметил, что за последний год под влиянием Банковой силовые структуры взяли на вооружение приемы шоу-бизнеса вместо законов и считают, что "видосики" могут заменить КПК.

"У нас правоохранительные органы имеют очень странную модель – в нарушение любых уголовно-процессуальных норм сообщать через "видосики". Я не был уведомлен о заседании по делу Януковича. Но я считал своим гражданским долгом прийти и свидетельствовать. И доказать факт государственной измены Януковича, которая проявилась в том числе из-за письма, подписанного бывшим презентом Януковичем Путину по приглашению российских оккупационных войск, вторгшихся в Крым. И это государственная измена", – напомнил Порошенко.

По убеждению пятого президента, это – элементы шоу, которое пытается применять действующая власть.

"Потому что они пытались инкриминировать мне государственную измену за то, что я отдал приказ о контрнаступлении – и мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса. Это по их мнению государственная измена. Государственная измена – это когда я отдал приказ обеспечить морское прикрытие Мариуполя и Бердянска. Когда корабли пошли через Керченский пролив, и мы выиграли арбитраж, который признал Россию агрессором. Это по их мнению государственная измена", – напомнил Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что государственной изменой по их мнению было и подписание Минских соглашений, по которым уже год живет новая власть и которые стали надежной базой для применения санкций против России.

"Когда падает экономика, если не добирается бюджет, когда падает промышленность, когда кризис в энергетике, когда кризис с местным самоуправлением – надо попробовать перебить это попкорном, шоу, телевидением. И делать это из-за преследования оппозиции", – считает Порошенко.

"Когда второй по рейтингу политик в стране, лидер оппозиционной политической силы должен объяснять эти глупости – я подчеркиваю, речь будет идти не о защите. Я найду правильные слова для того, чтобы доказать, что сейчас, к сожалению, действиями соратников Януковича, которые являются и в Офисе Президента, и в ГБР – возвращают всю нашу страну во времена Януковича", – предостерег Порошенко.

"Об этом говорит и Борис Филатов с точки зрения преследования на уровне местного самоуправления, об этом говорю я, об этом говорят на процессе Стерненко, об этом говорят Маруся Зверобой, София Федина, Таня Чорновил и многие другие. В то же время преступники, которые совершали преступления, – на свободе. Я думаю, это точно неприемлемо. Я благодарю за ту поддержку, которую мне сегодня выражают сотни тысяч, если не миллионы – спасибо за это", – сказал пятый президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что его команда имеет четкий план преодоления кризисных явлений в экономике и готова работать совместно с другими политическими силами.