Попасть в квартиру невозможно? Соседи раскрыли подробности о погибшем Тымчуке

Народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, который был найден мертвым в квартире в Киеве 19 июня, особо не поддерживал общения со своими соседями.

Как передает "Информатор", большинство жильцов дома не знали, что в их подъезде проживает нардеп, а имя Дмитрий Тымчук им ни о чем не говорило. При этом консьерж рассказала, что никаких конфликтов с нардепом никогда не было, он всегда здоровался, улыбался и зачастую уходил из дома и возвращался домой с женой.

Как выяснилось, квартира, в которой последний год проживал Тымчук, находится на 25-м этаже в доме по адресу бульвар Перова, 10а. Жильцы дома рассказали, что квартиры в новостройке бесплатно раздавали прокурорам, адвокатам и судьям. Но семья Тымчука приобрела свою квартиру только год назад, оформлена она на жену погибшего.

Дмитрий Тымчук nfront.org.ua

На данном этаже это единственное жилое помещение. Попасть непосредственно в квартиру просто так нельзя, так как на выходе из лифта установлена дверь с замком, ключи от которого были только у владельцев жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал. При этом было начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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