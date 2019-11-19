"Попала на должность через постель": всплыл новый компромат на "слуг народа"

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина якобы получила свою должность через постель.

Об этом стало известно из фрагмента разговора народных депутатов из "Слуги народа", который в Телеграм-канал опубликовал нардеп Антон Поляков.

"Александра Клитина, та самая зам министра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", – отметил он.

Также Телеграм-канал "Темный рыцарь", который сливает информацию о "слугах" выложил часть разговора "слуг" о замминистра Клитиной.

Далее приводим часть разговора политиков:

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Ох**енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра

(Звучит смех)

- Это называется, я чиста перед вами

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга

Александра Клитина до своей должности занимала должность руководителя Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Омеляном, но и с его предшественником – Андреем Пивоварским, являясь его советницей.

Александра Клитина Instsgram Александра Клитина

Александра Клитина Instsgram Александра Клитина

Александра Клитина Instsgram Александра Клитина

Александра Клитина Instsgram Александра Клитина

Александра Клитина Instsgram Александра Клитина

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