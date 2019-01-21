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Попал в больницу: церковный визит Порошенко в Израиль получил неожиданный поворот

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Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Израиль встретился с заместителем предстоятеля Иерусалимского патриархата, генеральным секретарем, архиепископом Аристархом.

Запланированная ранее встреча патриарха Иерусалима Феофила с президентом не состоялась, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя… и получил поддержку от Иерусалимской церкви", — рассказал агентству член украинской делегации.

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По его словам, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.

По информации источников религиозных кругах, Феофил III "попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве".

Президент прибывает в Израиль

Президент прибывает в Израиль

president.gov.ua

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Персона
Петр Порошенко
Место
Израиль
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
К визиту Порошенко в Израиль в Киеве открыли памятный барельеф Симону Петлюре, самому известному антисемиту Украины.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Во время визита Порошенко в Израиль Патриарх Иерусалимский Феофил отказался встретиться с шоколадным королем даже на десерт.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Говорят, во время визита в Израиль Порошенко положил в Стену плача записку с просьбой послать ему во втором туре выборов Ляшко. -А он не догадался попросить у бога послать ему хотя бы 2-й тур?
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