Попал в больницу: церковный визит Порошенко в Израиль получил неожиданный поворот

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Израиль встретился с заместителем предстоятеля Иерусалимского патриархата, генеральным секретарем, архиепископом Аристархом.

Запланированная ранее встреча патриарха Иерусалима Феофила с президентом не состоялась, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя… и получил поддержку от Иерусалимской церкви", — рассказал агентству член украинской делегации.

По его словам, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.

По информации источников религиозных кругах, Феофил III "попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве".

Президент прибывает в Израиль president.gov.ua

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