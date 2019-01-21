Попал в больницу: церковный визит Порошенко в Израиль получил неожиданный поворот

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Израиль встретился с заместителем предстоятеля Иерусалимского патриархата, генеральным секретарем, архиепископом Аристархом.
Запланированная ранее встреча патриарха Иерусалима Феофила с президентом не состоялась, передает "Интерфакс-Украина".
"Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя… и получил поддержку от Иерусалимской церкви", — рассказал агентству член украинской делегации.
По его словам, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.
По информации источников религиозных кругах, Феофил III "попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве".
Президент прибывает в Израиль
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии.
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали текст.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора.
14 января Вселенский Патриархат представил полный текст Томоса и опубликовал его в сети.
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