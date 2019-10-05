"Попал между молотом и наковальней": Медведев внезапно "пожалел" Зеленского

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "не завидует" президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его роли в политическом скандале вокруг возможного импичмента Дональда Трампа.
Такое заявление политик сделал в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1", передает RT. Медведев отметил, что украинского лидера втянули во внутренний конфликт в Соединенных Штатах.
"Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии", – сказал Медведев.
По мнению россиянина, если Зеленский продолжит расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, то "тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы".
При этом если Зеленский "заблокирует это расследование", на него, по словам премьер-министра РФ, "обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов".
Владимир Зеленский и Дмитрий Медведев
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
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