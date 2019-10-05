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5 октября • обновлено в 19:25
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"Попал между молотом и наковальней": Медведев внезапно "пожалел" Зеленского

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "не завидует" президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его роли в политическом скандале вокруг возможного импичмента Дональда Трампа.

Такое заявление политик сделал в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1", передает RT. Медведев отметил, что украинского лидера втянули во внутренний конфликт в Соединенных Штатах.

"Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии", – сказал Медведев.

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По мнению россиянина, если Зеленский продолжит расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, то "тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы".

При этом если Зеленский "заблокирует это расследование", на него, по словам премьер-министра РФ, "обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов".

Владимир Зеленский и Дмитрий Медведев

Владимир Зеленский и Дмитрий Медведев

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Медведев
Место
Украина
Теги
политика Новости России
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Моника Украински.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Как не парадоксально это звучит, но только Россия имеет возможность защитить Украину он этой зарубы.
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