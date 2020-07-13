Пономарев указал на опасность добровольной отставки Зеленского

Возможная отставка президента Украины Владимира Зеленского, правительства или роспуск Верховной Рады негативно скажется на стабильности власти и доверии к стране со стороны инвесторов.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Возможность добровольной отставки Зеленского он охарактеризовал как худший вариант.

“Конечно, в украинской политике может произойти что угодно, особенно когда президент склонен рубить с плеча. Могут быть и досрочные выборы в Раду, и досрочные выборы президента. Не исключено, что в отставку осенью может уйти нынешнее правительство. Но нельзя так легкомысленно подходить к вопросам кадровой политики и государственных назначений. Власть должна быть стабильной, чтобы в страну приходили инвестиции и ее воспринимали серьезно. Когда в ней чехарда на всех уровнях – это ей не помогает, а только мешает", – сказал Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал, что будет делать глава Украины Владимир Зеленский и в чем его главные ошибки на посту президента.