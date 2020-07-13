Пономарев указал на опасность добровольной отставки Зеленского
Илья Пономарев назвал добровольную отставку президента Зеленского "худшим" вариантом. Радио Свобода
Возможная отставка президента Украины Владимира Зеленского, правительства или роспуск Верховной Рады негативно скажется на стабильности власти и доверии к стране со стороны инвесторов.
Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Возможность добровольной отставки Зеленского он охарактеризовал как худший вариант.
“Конечно, в украинской политике может произойти что угодно, особенно когда президент склонен рубить с плеча. Могут быть и досрочные выборы в Раду, и досрочные выборы президента. Не исключено, что в отставку осенью может уйти нынешнее правительство. Но нельзя так легкомысленно подходить к вопросам кадровой политики и государственных назначений. Власть должна быть стабильной, чтобы в страну приходили инвестиции и ее воспринимали серьезно. Когда в ней чехарда на всех уровнях – это ей не помогает, а только мешает", – сказал Пономарев.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал, что будет делать глава Украины Владимир Зеленский и в чем его главные ошибки на посту президента.