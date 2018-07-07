МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

Понимаю, с кем придется бороться: Гриценко сделал заявление о выборах президента

1.5тЧитать новость на украинском

На очередных выборах президента Украины проблема защиты их результатов будет более актуальной, чем проблема фальсификаций.

Такое мнение в интервью изданию LB высказал экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я понимаю, с кем придется бороться на президентских выборах. Понимаю цену этого кресла для действующего президента. Понимаю мотивацию Юлии Владимировны Тимошенко. Поэтому защита результатов или оспаривание результатов мы предусматриваем", - заявил политик.

Новости
"Зеленского - в президенты?" Анатолий Гриценко объяснил, что в головах украинцев

В этом контексте он заметил: последние президентские и парламентские выборы показали, что "нет уже массовых фальсификаций на этапе подсчета голосов".

"Есть другая проблема – защиты результатов. Ведь фальсификации проходят до участка. И это не защита результатов, а защита от их искажения", - подчеркнул Анатолий Гриценко.

Он обратил внимание на еще одну потенциальную проблему, которая может возникнуть на выборах – админсуды. "Если по результатам первого тура будет небольшой отрыв между первым и вторым местом, можно "зарубить" на уровне админсудов", - допустил политик.

Новости
Стрелял в лежачего и спокойно ходит: Анатолий Гриценко ярко высказался о том, что творится в Раде

"Я просто предполагаю, что могут быть проблемы", - заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко предложил Юлии Тимошенко дебаты по вопросам Конституции в четверг, 6 июля. Позже Тимошенко заподозрили в том, что она боится этих дебатов.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на Обозревателе.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги