Понимаю, с кем придется бороться: Гриценко сделал заявление о выборах президента

На очередных выборах президента Украины проблема защиты их результатов будет более актуальной, чем проблема фальсификаций.

Такое мнение в интервью изданию LB высказал экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я понимаю, с кем придется бороться на президентских выборах. Понимаю цену этого кресла для действующего президента. Понимаю мотивацию Юлии Владимировны Тимошенко. Поэтому защита результатов или оспаривание результатов мы предусматриваем", - заявил политик.

В этом контексте он заметил: последние президентские и парламентские выборы показали, что "нет уже массовых фальсификаций на этапе подсчета голосов".

"Есть другая проблема – защиты результатов. Ведь фальсификации проходят до участка. И это не защита результатов, а защита от их искажения", - подчеркнул Анатолий Гриценко.

Он обратил внимание на еще одну потенциальную проблему, которая может возникнуть на выборах – админсуды. "Если по результатам первого тура будет небольшой отрыв между первым и вторым местом, можно "зарубить" на уровне админсудов", - допустил политик.

"Я просто предполагаю, что могут быть проблемы", - заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко предложил Юлии Тимошенко дебаты по вопросам Конституции в четверг, 6 июля. Позже Тимошенко заподозрили в том, что она боится этих дебатов.