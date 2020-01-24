"Понимаем, как никто!" Зеленский обратился ко всем евреям мира

Украинский народ, как никакой другой, понимает трагедию Холокоста, которая произошла с еврейским народом во время Второй мировой войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Украинский народ, как никто, понимает трагедию и большое количество потерянных жизней украинских евреев во время Второй мировой войны. И я долго думал о том, что сказать вам при нашей личной встрече. Наши личные встречи всегда открытые и приятные. Сказать вам очень искренние слова, и всем людям Израиля, и всем евреям мира", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский рассказал Нетаньяху три истории, связанные с Холокостом и Украиной. Последняя касалась семьи его деда, трех братьев которого расстреляли немцы.

"Я расскажу историю – историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста: их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину. Остался четвертый брат – в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией", – начал Зеленский.

"Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год – внук. Через 40 лет внук стал президентом – и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр", – добавил президент Украины.

Также во время рабочего визита Зеленский провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что он и украинская делегация передали свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию

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