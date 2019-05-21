"Понаставили мордоворотов!" Ляшко не пустили к Зеленскому, он закатил скандал. Видеофакт

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко закатил скандал с охранниками в коридорах Администрации президента.

Нардеп пришел на консультацию главы государства Владимира Зеленского с лидерами фракций парламента, однако его не пустили в зал заседания из-за включенного телефона. Стримом поделился в Facebook сам радикал.

"Вы нарушаете закон, вы не даете возможности попасть на консультацию с президентом. Понаставили мордоворотов!" - ругается на видео Ляшко с охраной. Охранники же в свою очередь приглашают нардепа войти, предварительно оставив телефон.

Охрана Зеленского

"Кто вы такие, чтобы я оставлял телефон!" - заявил Ляшко и попытался проникнуть через другой вход, однако и там его ждали закрытые двери.

Радикал пообещал продолжить стрим после встречи с президентом:

"Я вынужден оставить телефон. Украинцы, делайте выводы!"

До этого журналистам у здания Администрации президента Украины Ляшко заявил, что решение Зеленского распустить парламент "неконституционное, неправовое", самому же президенту он сказал, что "нормально относится к роспуску".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая на консультации прибыло руководство Верховной Рады и лидеры фракций.

Напомним, в день инаугурации во время первого обращения нового президента Украины к украинцам между ним и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла перепалка. Ляшко возмутило, что Зеленский перешел с государственного языка на русский, и он сделал ему замечание.

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