"Понаставили мордоворотов!" Ляшко не пустили к Зеленскому, он закатил скандал. Видеофакт

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко закатил скандал с охранниками в коридорах Администрации президента.
Нардеп пришел на консультацию главы государства Владимира Зеленского с лидерами фракций парламента, однако его не пустили в зал заседания из-за включенного телефона. Стримом поделился в Facebook сам радикал.
"Вы нарушаете закон, вы не даете возможности попасть на консультацию с президентом. Понаставили мордоворотов!" - ругается на видео Ляшко с охраной. Охранники же в свою очередь приглашают нардепа войти, предварительно оставив телефон.
Охрана Зеленского
"Кто вы такие, чтобы я оставлял телефон!" - заявил Ляшко и попытался проникнуть через другой вход, однако и там его ждали закрытые двери.
Радикал пообещал продолжить стрим после встречи с президентом:
"Я вынужден оставить телефон. Украинцы, делайте выводы!"
До этого журналистам у здания Администрации президента Украины Ляшко заявил, что решение Зеленского распустить парламент "неконституционное, неправовое", самому же президенту он сказал, что "нормально относится к роспуску".
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая на консультации прибыло руководство Верховной Рады и лидеры фракций.
Напомним, в день инаугурации во время первого обращения нового президента Украины к украинцам между ним и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла перепалка. Ляшко возмутило, что Зеленский перешел с государственного языка на русский, и он сделал ему замечание.
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